30分鐘連盜4家娃娃機店得手4萬　賠償店家再罰24萬

娃娃機店街頭林立，店內兌幣機成了宵小眼中的小金庫，台中市廖姓男子去(108)年備妥萬能鑰匙及砂輪機，清晨連闖4家娃娃機店，破壞鎖頭後搜刮兌幣機內硬幣，短短約30分鐘即竊得近4萬元。案經台中市警六分局西屯派出所循線逮捕法辦，台中地院依竊盜罪判處廖男有徒徒刑8月，如易科罰金則科罰24萬元，謂得不償失。台中市第六分局調查，廖姓男子看中娃娃機店都是開放空間，日夜均無人看守，若要偷竊店內兌幣機硬幣，真是如入無人之境。廖男就趁去年4月4日清明節連假，準備了通用鑰匙及砂輪機等竊盜工具，於清晨闖進台中市西屯區一家「夾心未泯」選物販賣機店，先以砂輪機破壞兌幣機外部之鎖頭，再持通用鑰匙開啟兌幣機內部之公鎖，成功竊取兌幣機內硬幣1萬8000元。廖男得手後迅速闖進同區第2家選物販賣機店，以相同方式竊取兌幣機內7300元。得手後再闖進附近第3家「夾客聯盟」選物販賣機店，盜取兌幣機內1600元；另於第4家「魔力夾客」選物販賣機店竊取兌幣機內1萬3000元。合計廖男短短約30分鐘內即盜得3萬9900元。遭竊店家隔天陸續向第六分局西屯派出所報案，警方從監視器發現歹徒竟然都是同一人，經以車追人逮捕廖姓男子移送台中地檢署法辦。偵審期間廖男坦承犯案並與店家和解賠償，法官認為廖男「已盡力彌補己過，頗具悔意」，依竊盜罪判處廖男徒刑8月。