嘉榮醫師婉拒病患紅包獲廉政楷模　院方鼓勵改送卡片致謝

台中榮總嘉義分院身心醫學科司徒惠禎醫師，日前因對病人態度溫和良善，且病患的病情大獲改善，病患家屬餽贈水果禮盒夾帶新台幣3萬6千元紅包致謝，司徒醫師來不及當場及時婉拒，後依嘉榮院方的作業流程，轉政風室報備登錄並退還，獲醫界廉政楷模。嘉榮表示，病患家屬厲太太帶先生及幫婆婆至台中榮總嘉義分院拿藥時，為感謝身心醫學科司徒惠禎醫師的悉心診療，先生及婆婆病情都大獲改善，診間致贈司徒醫師1袋物品後隨即離去。因司徒醫師正為其他病患門診，來不及婉拒，事後發現除水果外，還有紅包3萬6千元現金，司徒醫師即按院方規定，送交政風室報備登錄並退還。經嘉榮瞭解，病患家屬厲太太，是一位新移民配偶，因先生為四處打工，生活清苦，卻贈送醫師高額紅包現金表達謝意，讓人感到好奇。原來厲太太的先生患有思覺失調症，情緒易低落、夜眠差，長期為病所苦，經司徒醫師溫和良善的悉心關照、給藥治療後，病情明顯控制與改善。經嘉榮的政風室聯絡厲太太，將現金及水果婉轉退回。院方也對司徒惠禎醫師臨財不苟的廉潔事蹟，列109年廉政楷模表揚。嘉榮院方則鼓勵病患及家屬，如果要對醫護人員表示感謝，可以用院方以黃花風鈴木為背景的愛心卡片，表達謝意即可，不用送紅包或禮品。