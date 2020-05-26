影／王惠美視察永靖鄉永南滯洪池 　化解淹水之苦

▲汛期雨季已至，防患未然，彰化縣長王惠美視察永靖鄉永南滯洪池工程進度及施工情形，可望在6月底前完工，改善在地淹水問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

梅雨汛期和颱風季已到，為保護縣民生命財產安全，彰化縣政府特別補助永靖鄉公所，闢建「永南滯洪池」，將可吸納港西、永南四個村落與福德國小上萬噸雨水量，6月底前完工啟用後，希望能化解每逢大雨必淹水之苦。

▲水資處指出，汛期及梅雨季節已至，為保護彰化縣內民眾生命財產安全，縣府積極籌措經費改善縣內易淹水地區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

汛期雨季已至，防患未然，彰化縣長王惠美今(26)日前往視察永靖鄉永南滯洪池工程進度及施工情形，可望在6月底前完工，改善在地淹水問題，彰化縣議員劉惠娟、黃正盛、曹嘉豪、永靖鄉長詹木根、永靖鄉民代表會主席林大福等人前往關心，王惠美說，這項工程由縣府補助經費300萬元，公所自籌80萬元，完工後可以緩解甘霖宮、福德國小一帶常淹水的情形，保障民眾生命財產安全。

王惠美指出，基層民意代表、村里長反映永靖鄉港西村福德巷、永南村永西路及永北村北勢巷等處排水不良，每次遇到大雨就會積水，造成鄉親的不便，公所也極力想改善積水問題，找到福德國小後方的公墓用地設置滯洪池，因此縣府補助經費興建永南滯洪池，以解決長年淹水問題。

永靖鄉長詹木根說，感謝王縣長支持永南滯洪池的興建，頭一遭就要來解決永靖這幾年來，永靖鄉五福村、港西村、永南村、永北村等地的降雨積水淹水問題，主要道路包括福德巷、永福路等，滯洪池6月完工後，相信在今年颱風季節能夠有所改善。

▲彰化縣政府補助永靖鄉公所，闢建「永南滯洪池」，將可吸納港西、永南四個村落與福德國小上萬頓雨水量。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

水資處長陳詔慶指出，汛期及梅雨季節已至，為保護彰化縣內民眾生命財產安全，縣府積極籌措經費改善縣內易淹水地區，滯洪池工程由公所執行，長約120公尺、寬約90公尺、深約1.5公尺，約為25.7個標準籃球場大小，可蓄水約1萬2200立方公尺，能應付每小時76mm的降雨量，以維護居民財產身家安全。