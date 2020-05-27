侯友宜取消室內、室外活動人數限制！搭捷運仍須戴口罩

國內連續44天沒有本土病例，指揮中心表示可望在6月7日大規模解封，新北市長侯友宜今（27）天在市政會議上宣布即日起室內活動不再限制100人以內，室外也不再限制500人以下，長者最愛的卡拉OK也開放，但校園和酒家舞廳仍需討論。
行政院昨日舉行新冠肺炎防疫措施解禁會議，研議以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，若到6月7日時仍維持本土零確診、無社區感染，將進行「大規模解封」，將不用實施人流管制或限制座位人數，室內室外都不再施行人流管制。
侯友宜則建議，邊境管制要隨著全球疫情嚴格地評估，境外的開放必須要跟全球疫情做相對的評估，確定沒有問題後，才譨逐漸開放，「不然一解封以後，萬一造成疫情的第三波攻擊，這恐怕不是我們願意付出的代價。」
此外，針對大眾捷運能否鬆綁戴口罩的規定，侯友宜說，人潮多、封閉空間仍然是要戴起口罩來，因為很難保持社交距離，因此目前沒有鬆綁，仍需要戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。