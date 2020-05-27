嘉義縣推長照互助　介紹長照服務就有好禮送

嘉義縣政府自4月起推「長照互助會」，只要成功介紹縣內失能長輩，使用長照服務，長照中心就會提供熱心轉介的人，一份精美小禮物，用「好康逗相報-助人最快樂」的理念推展長照服務。縣政府說，嘉義縣65歲以上老年人口比率高達19.97%，連續10多年都是名列台灣第一，其中有11個鄉鎮超過20%，屬於超高齡化地區，目前長照服務涵蓋率36.38%。所以運用「長照互助會」精神，只要發現身邊有65歲以上失能老人、失能身障者、55歲以上失能原住民、50歲上失智症患者或日常生活需他人協助的獨居老人，都請協助向各鄉鎮市衛生所長照分站，或嘉義縣長照管理中心提出申請，經照管專員評估符合長照失能者，轉介的人即可獲得精美小禮物。縣府表示，身邊出現有日常生活自我照顧有困難，像是沐浴、餐食、行動、交通接送就醫、居家醫療、居家護理…等需要協助，或者家庭照顧壓力大需要喘息的照顧者，都可介紹到各鄉鎮市衛生所長照分站，讓每位有需要的長輩都能得到最妥適的長照服務。衛生局代理局長趙紋華指出，長照服務要讓民眾看得到、找得到、問得到、用得到，嘉義縣在各鄉鎮市衛生所設置長照分站，派駐1-3名照管專員提供就近服務，與在地衛生所建構醫養合一的照護網絡。