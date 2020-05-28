影／國道中山高驚見彈簧床　駕駛驚魂險喪命

▲受害車主說，高速撞到彈簧床的當下，車子整個飛了起來，真的把人嚇壞了。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.28）

砰的一聲！開車開在國道上，突如其來的掉落物真是無奇不有，國道1號彰化路段23日凌晨突然有一塊彈簧床掉落內線車道，後方連續有7輛車閃避不及輾壓過去，至少有3輛車子因此嚴重受損報警處理！受害車主說，高速撞到彈簧床的當下，車子整個飛了起來，真的把人嚇壞了！

▲李姓駕駛指出，當發現前方路面有一塊彈簧床，由於反應時間不到2秒，不料整輛車因猛烈衝擊力道而彈飛起來。（圖／記者陳雅芳 翻 攝，2020.05.28）

警方調查，李姓男開車載女友行經國道1號南下200公里彰化路段內側車道，突然眼前看到一塊彈簧床橫阻路面，根本來不及閃躲，只好駛過去，車子卻受衝擊，霎時彈飛起來，將車駛往路肩，卻發現「禍不單行」，前方路肩也車輛因輾壓受損停放，連同一起報警。

李姓駕駛指出，當發現前方路面有一塊彈簧床，由於反應時間不到2秒，不料整輛車因猛烈衝擊力道而彈飛起來，他與女友兩人嚇得半死，趕緊將車駛往路肩，卻發現前方路肩也有車輛因輾壓彈簧床受損停放。就在他們報警的同時，他又發現後方有多輛車輾壓彈簧床，駛往路肩停放，粗估前後至少有7輛車受害。

李男說，車子送修車廠，保險桿、水箱、通風網、導流板、水箱架、散熱器等10多處受損，維修收費10萬元，「真是飛來橫禍，賠了錢，更怕危害生命安全啊，一定要求償，不能再發生這種事了。」

李姓駕駛說，當時車速正常，看到彈簧床時一度以為是壓到木頭，想閃避也來不及，只好握緊方向盤咬牙衝過去，整輛車還因此彈飛起來，簡直嚇死人了。李男的女友則怒轟掉落彈簧床的駕駛缺德，「也不把貨物捆好，萬一釀成重大傷亡怎麼辦？」

國道三隊交通組組長張弘杰表示，根據道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，車輛所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處汽車駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰；不管是輪胎皮或是鐵條、木棍甚至冰箱、電視、沙發，這些國道殺手導致車禍事故，警方都會調閱監視器追查，目前有3輛受害車主報案，呼籲有其他受害車主盡快向警方報案，掉落物的車主將被開罰，如果導致人員死傷 將被追究刑事責任。

▲車子送修車廠，保險桿、水箱、通風網、導流板、水箱架、散熱器等10多處受損。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.28）

國道警方今（28）日強調，他們將調閱沿線監視器追查掉落床墊的車輛，依法開單告發。