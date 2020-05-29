影／五學子獲總統教育獎　奮發向上的精神值得鼓勵

彰化縣竹塘國中莊子瑋、田尾國中吳炳燊、三潭國小盧柏鈞、北斗國小賴辰彥及中正國小林相辰等5名同學，榮獲2020總統教育獎，彰化縣長王惠美今（29）日下午表揚，讚揚他們雖各有自己的故事，這些孩子正處於人生的重要時期，如此奮發向上的精神值得鼓勵。

▲彰化縣長王惠美表揚，讚揚他們雖各有自己的故事，這些孩子正處於人生的重要時期，如此奮發向上的精神值得鼓勵。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

王惠美表示，今年總統教育獎由全國各級學校推薦的350名學生中，經初選再經複審評選委員實地訪視深入了解後，召開複審評選會議推薦各組獲獎名單，並提至總統教育獎委員會審議通過，最終只有56位學生得到這項殊榮，彰化縣就有5人得獎，非常難得。

獲獎的竹塘國中莊子瑋同學為新住民子女，在縣級競賽中獲獎，曾經在一次比賽前夕家逢變故的他，面對母親遽逝心中沉痛，仍不因此喪志反而於逆境中愈挫愈勇，扛起照顧爺爺、奶奶、妹妹的責任，並自我激勵在比賽中更加勤奮練習，最終成功帶領隊友一起奪冠，實為品學兼優、文武兼備的楷模。

田尾國中吳炳燊同學，來自中低收入戶的原住民家庭，家中成員眾多，卻僅仰賴父親一人維持生計，甚至曾必須撿柴火回家燒水，但其不怨天尤人，身為長子一肩扛起幫弟弟補習的責任，進入體育班就讀便積極進取、奮發向上，於107年及108年的縣長盃標槍比賽皆奪冠，並破大會紀錄。

三潭國小盧柏鈞同學，是先天性重度聽力障礙的孩子，雖有聽力障礙，但他曾不畏挑戰地在學校運動會中擔任運動員的宣誓代表，大聲唸出誓詞展現運動家的精神，且樂於參加校內外各項體育競賽，憑藉其意志力與熱愛田徑的心，在比賽中發光發熱、屢突破自我獲得佳績，更曾榮獲縣級田徑賽60公尺第1名、立定跳遠第1名。

北斗國小賴辰彥同學，是重度聽力障礙的中低收入戶家庭學生，面對自身缺陷及相對應的種種考驗，他雖也曾失落但卻並不消極反而保持著樂觀善良的心，時常對他人伸以援手，內心陽光之處溫暖不少師長們的心。

▲今年總統教育獎由全國各級學校推薦的350名學生中，彰化縣就有5人得獎，非常難得。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

中正國小林相辰同學，一場大火帶走了母親、弟弟與表弟3人，而從火場中逃生的她亦遭受52％的燒燙傷，3年來歷經無數次的清創與復健，強忍身體傷痛，仍能在課業及其他各類競賽活動力求表現並獲得獎項。