蘇貞昌察東港鹽埔漁港　潘孟安爭取漁民福利

▲行政院長蘇貞昌30日在屏東縣長潘孟安等人陪同下，視察東港泊區深水碼頭整建工程進度，並表示對於這一次受疫情衝擊的漁民收穫生計等方面，中央都依總統蔡英文的指示，大力補助，希望一起度過疫情的衝擊，讓漁民生活更好，大賺錢。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.05.30）

行政院長蘇貞昌30日在屏東縣長潘孟安等人陪同下，視察東港泊區深水碼頭整建工程進度，並表示對於這一次受疫情衝擊的漁民收穫生計等方面，中央都依總統蔡英文的指示，大力補助，希望一起度過疫情的衝擊

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縣長潘孟安也向中央政府高效能表達敬意，感謝中央政府協助配合地方需求做建設。

▲縣長潘孟安也向中央政府高效能表達敬意，感謝中央政府協助配合地方需求做建設，達到雙贏結果。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.05.30）

行政院長蘇貞昌表示，屏東東港漁港歷史悠久，對台灣的農漁產品非常重要，108年2月27日來東港宣布漁民的作業不受一例一休時間限制，解除漁民作業的困難。

同時，縣長潘孟安為漁民發聲，爭取協助增建深水碼頭區，他當場指示農委會協助漁港需求

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碼頭整建後，泊區水深將達到6米，完工後將可提供千噸級大型漁船泊靠卸魚整補，吸引大船歸鄉，帶動地方整個產業的發展。

蘇貞昌指出，蔡總統也承諾為漁民要做更多的事情，謝謝縣長潘孟安、立委們為地方傳達心聲，同時在中央支持預算，才能讓農委會加快進度，為了讓漁港更有競爭能力，冷鏈技術不落地的作業，會大量地補助，符合漁船大型化趨勢，強化產業競爭力，讓現代化漁港能夠產業升級，兼具生產、文化及觀光休閒功能。

▲東港漁港豐漁橋至芳都橋泊區，以停放CT-2以下漁船筏為主，因泊區位於後寮溪下游，長期容易受上游雜物及河川疏沙影響致造成泊區淤積土砂，嚴重影響漁船停泊及航行安全。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.05.30）

縣長潘孟安表示，感謝蘇院長帶領的行政團隊及中央政府展現高效能。東港鹽埔漁港為南部漁港重鎮，也是遠洋漁業重要基地之一。

東港漁港豐漁橋至芳都橋泊區，以停放CT-2以下漁船筏為主，因泊區位於後寮溪下游，長期容易受上游雜物及河川疏沙影響致造成泊區淤積土砂，嚴重影響漁船停泊及航行安全。

為保障漁民生命財產安全，縣府團隊已於今年5月向漁業署提報工程計畫，希望中央政府能大力支持，同時也能持續聽取基層心聲，對漁民多點體諒、輔導。