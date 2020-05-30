行政院長蘇貞昌視察高雄榮總屏東分院工程進度

▲行政院長蘇貞昌30日上午在屏東縣長潘孟安陪同下視察高雄榮民總醫院屏東分院新建工程進度，除指示工程如期於111年底完工啟用，提供完善醫療品質，並要求院區後續規劃需提供民眾足夠停車需求。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.05.30）

行政院長蘇貞昌30日上午在屏東縣長潘孟安陪同下視察高雄榮民總醫院屏東分院新建工程進度，除指示工程如期於111年底完工啟用，提供完善醫療品質，並要求院區後續規劃需提供民眾足夠停車需求

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縣長潘孟安感謝中央，他也表示，在高雄榮民總醫院進駐下，讓屏東擁有急重症醫療中心。

▲行政院長蘇貞昌聽取高雄榮民總醫院院長林曜祥簡報後，對於現有停車位規劃表示明顯不足，他以自己過去接送母親前往台大醫院看病為例，認為醫院除了提供完善醫療品質，更應有足夠的停車位，滿足民眾需求。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.05.30）

高雄榮總屏東分院興工程於去年11月5日動工，醫療大樓規劃為地下2層、地上9層建築，總樓地板面積92296.22平方公尺，由於屏東分院以區域急重症醫療後送醫院為目標，未來規劃急性病床499床加上特殊及長照達到1,208床、醫護行政人員超過1,400名。

縣長潘孟安強調，高雄榮總進駐屏東後，期待分院能提供長期與穩定的急重症醫療人力，共同作為屏南醫療的後送醫院，以提高偏鄉處理急重症的能力及縮短後送的時間。

▲高雄榮總屏東分院興工程於去年11月5日動工，醫療大樓規劃為地下2層、地上9層建築，總樓地板面積92296.22平方公尺，由於屏東分院以區域急重症醫療後送醫院為目標，未來規劃急性病床499床加上特殊及長照達到1,208床、醫護行政人員超過1,400名。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.05.30）

同配合縣府醫療在地化政策，與區域醫院、地區醫院垂直整合，成為屏東縣境內急重症醫療後送醫院，並肩負恆春半島醫療照護責任，提供全方位的照護，共同守護縣民健康。

高雄榮總屏東分院為達滿足急重症醫療需求及永續經營目標，定位為區域級、急重症、智能大型醫院，將設置內、外科、重症加護中心、癌症防治中心及34個醫療專科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，彌補屏東地區醫療資源缺口，使急重症醫療在地化，達到急慢性醫療整合，成為全人照護標竿醫院，藉以提升醫療人員照護水準，進而增進鄉親在地就醫可近性及便利性。