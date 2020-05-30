影／芳苑鄉體育會運動i臺灣　防疫新生活運動

疫情趨穩，力行「防疫新生活運動」，芳苑鄉體育(30日在芳苑普天宮舉辦運動i臺灣「土風舞、養生氣功暨自行車」活動，彰化縣長王惠美鼓勵大家走出戶外，多運動，希望透過推廣運動將運動融入大家生活， 一起享受運動所帶來的幫助。

▲彰化縣長王惠美為自行車活動鳴槍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.30）

王惠美鼓勵大家走出戶外，多運動，好處多多，促進新陳代謝、增加身體的免疫能力，還能紓解身心壓力，感謝主辦單位彰化縣芳苑鄉體育會，也感謝芳苑國中的志工團隊，熱心積極服務協助體育運動推動，運動帶來健康，凝聚社區團結的向心力，讓我們一起為健康幸福打拚。

「土風舞、養生氣功暨自行車」活動內容趣味多元豐富，同時有土風舞、養生氣功及自行車三項活動，另外還有棒球九宮格體驗，讓所有年齡層縣民無壓力參加，藉此喜愛運動，更提升彰化縣運動風氣

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增進身體抵抗力，疫起對抗疫情。

▲彰化縣長王惠美頒發社會體育運動志願服務結業證書。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.30）

王惠美表示，活動是由受過志工訓的芳苑國中國三學生擔任志工，感謝芳苑國中於防疫期間妥善規劃課程，善用國中會考後時間，引入公部門資源，安排國三學生參加志工培訓活動，不但讓學生能體驗「助人是最快樂的學習」，也讓我們的志工團隊注入新血，讓同學們能有為社會大眾服務的機會，真正力行108課綱的「共好」精神。

▲王惠美鼓勵大家走出戶外，多運動，好處多多，促進新陳代謝、增加身體的免疫能力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.30）

王惠美說，彰化縣推動全民運動績效卓著，除主辦單位用心規劃外，更要歸功於默默付出的志工團隊。彰化縣ｉ運動大使團迄今已經培育近1,000位的運動志工，熱心奔走至縣內各鄉鎮市協助推動各項體育活動。