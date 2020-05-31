啟動防疫新生活　文開100親子健康路跑開跑

為迎接百年校慶盛典，鹿港鎮文開國小規劃一系列校慶活動，今（31）日一大早在文開國小操場辦理「親子健康路跑」，彰化縣長王惠美等人倒數後鳴槍，之後親子一起路跑，計850位親子共同參加，全程總計5公里，防疫新生活啟動。

王惠美說，感謝主、協辦一起完成，原訂4月是校慶，但時值疫情影響，延期到現在才舉辦，學校非常用心舉辦一系列活動，讓親子感情能夠更綿密，也讓大家啟動防疫新生活逐步解封，在6月6日還有舉辦學校運動會及PU跑道啟用的剪綵活動，歡迎鄉親們屆時共襄盛舉。

王惠美表示，這次活動依循中央疫情指揮中心的指引來辦理，再次感謝校長及老師們把孩子們教育的很傑出，昨天在慶端陽活動的鼓隊也是由文開國小演出，讓孩子們適性揚才，在學校快樂學習成長。

▲健康路跑活動不是比賽也沒有排名，單純是健康路跑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.31）

這次親子健康路跑活動，共由文開路出發，經過忠義廟，最後沿著鹿草路到達終點文開國小正門。活動開始前安排瑩双舞蹈團表演迎賓舞-龍騰舞耀活力四色。