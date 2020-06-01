撿回舊鐵櫃1年後赫見百萬金條塊　林世賢見證物歸原主

世界上美的東西很多,唯有人心才是最美的，彰化市1名長者1年多前往生後，其房內物品和鐵櫃等被家屬子孫清理掉，該里里長娘因惜福撿回家中使用，卻在打掃時驚訝發現底層抽屜外縫隙暗藏1公斤重的純金黃金條塊，里長娘私下找市長林世賢幫忙聯繫、並找到家屬，在林世賢見證下，將金條物歸原主。

▲里長夫人在鐵櫃底層隱密處發現閃亮亮純金條塊，且重達1公斤重。（林世賢提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.01）

彰化市1名里長夫人，去年在路邊發現一個老舊鐵櫃認為堪用，便撿回家，最近整理房間時不小心碰到鐵櫃傾倒，竟從鐵櫃內掉出一塊閃閃發亮的大金塊，嚇壞婦人，經秤重達1公斤，趕緊向市長林世賢聯繫，輾轉找到金塊的後代子孫，在林世賢見證下物歸原主。林世賢說，這塊金塊預估市價逾150萬元，知足心幸福，一生雲淡風輕的人是最幸福的，婦人作為足堪典範。

依民間習俗，家中若有長輩往生，晚輩須將其生前起居室房內整理乾淨，包含床鋪、衣櫃、物品等都需丟棄，彰化市某里長夫人，就因為鄰里1名長者前年往生，家屬將物品丟棄，她因惜福而將棄置路邊的一座鐵櫃搬回家中使用；直到1年多後，外傭整理時，才意外在鐵櫃底層隱密處發現閃亮亮純金條塊，且重達1公斤重。

林世賢指出，眼前有一塊金塊，任誰都會動心，不過俗話說：「貪心人疲憊，知足心幸福」，在現實的社會中，這名婦人惜福撿回鐵櫃，又意外發現這塊金塊，最終物歸原主，衍生這一段動人的故事，對方後代子孫原本還要包紅包給婦人，婦人也予以婉拒，最後以鄰居後代的名義捐給社區發展協會。

林世賢說，這塊金塊是對人性的試煉與考驗，在動心起念之間，不貪不屬於自己的東西，婦人作為值得做為我們的典範。