高雄好物市集實體店開賣　振興購物嘉年華辦首抽

▲韓國瑜親自體驗拉霸趣味遊戲，在活動現場抽出5位幸運民眾，各獲得萬元抵用券。（圖／高市府提供）

▲高雄振興購物嘉年華活動自6月1日起至8月31日止，預計送出50萬張50元抵用券。（圖／高市府提供）

高雄好物市集首間實體店「御見高雄好物體驗店」今(2)日於市府1樓正式開幕，同時舉辦「高雄振興購物嘉年華」首抽活動，市長韓國瑜出席記者會，並親自體驗拉霸趣味遊戲，也在活動現場抽出5位幸運民眾，各獲得萬元抵用券，可在合作的店家或攤商消費，他誠摯歡迎大家來高雄參加振興購物嘉年華，一起來高雄購物！韓國瑜表示，市府為了協助高雄在地優質廠商把貨賣出去，去年9月開始募集設籍高雄的企業團結拚商機，成立「高雄好物市集」，目前已招募67家企業，共同參與「高雄好物市集」電商平台官網，盼能打開「高雄好物市集」品牌知名度，並瞄準臺灣內需市場，提供國人更多優質好商品。韓國瑜說明，高雄好物市集首間實體店「御見高雄好物體驗店」利用全息投影技術做拉霸趣味遊戲，結合販賣機出貨，希望市民朋友以及來到高雄旅遊的觀光客都可以來體驗科技結合購物，非常新奇有趣，除讓高市府因此可以成為新朝聖打卡地標外，更希望高雄好物市集以城市品牌為號召，作為高雄最佳伴手禮品之通路平台，匯集高雄優質潛力商品，共同打造Kaohsiung Goods品牌。經發局表示，高雄振興購物嘉年華活動自6月1日起至8月31日止，共計3個月，預計送出50萬張50元抵用券，另在本市消費滿500元，憑發票上網登錄還可參加豪禮抽獎，內容包含日日抽5萬元抵用券、週週抽10兩黃金、月月抽百萬汽車及獨家好禮等，最後更將加碼抽出神秘大獎，活動期間也將於各大商圈舉辦快閃活動，現場免費送出抵用券。