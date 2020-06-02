雲林水稻空包彈擴大　劉建國再邀農委會勘災

▲農改場的研究員楊博士也說明確實遭遇損害所產生的不稔實情形。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.02）

▲立委劉建國了解目前水稻空包彈的情形。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.02）

雲林水稻一期作近來陸續進入抽穗、孕穗階段，今年春節時間較早，農友趕在春節前插秧，使得抽穗期間提前，而今年氣候異常，年初低溫、後來又乾旱，四月中旬又連續3天低於攝氏18度低溫，近期又下豪大雨，多種因素恐導致花粉不分化，造成稻田出現稻穗不稔實的「空包彈」，稻農損失慘重。立委劉建國表示，5月27日邀農委會陳吉仲主委下雲林召開第一場「農民福利政策宣導會」，並反應水稻空砲彈災損，當時陳吉仲主委表示，因為大雨剛過，災情可能沒那麼快出現，也尚未收到縣府的災情速報，因此先行要求公所盡速蒐集相關災損資料，速報中央，再由農委會盡速核撥現金救助，協助農民渡過難關。劉建國指出，以斗南為例，一期水稻種植面積約1860公頃，光是斗南地區田頭里、林子裡損害面積就都超過20%以上，至少50公頃以上，對比公所申報的9.60公頃，顯然資料是不符合的。立委劉建國也表示，農委會已公告辦理花蓮縣「0413低溫水稻災害」的現金救助，公告指出，這次救助項目為稻米損失率達兩成以上，救助額度每公頃1萬8000元。此次雲林縣亦有稻田出現此情形，但至今尚未啟動現金救助，且地方縣府報給農糧署的數據與實際農損狀況也不符合，因此接獲大量農民的陳情。立委劉建國今日再邀請農委會農糧署、農改場等單位勘查十幾個受災田區，了解目前水稻空包彈的情形，農糧署中區楊分署長也表示斗南的情況確實嚴重，農改場的研究員楊博士也說明確實遭遇損害所產生的不稔實情形。劉建國指出，別的縣市都已經在現金救助，雲林縣至今仍無法掌握災損情況，縣府與公所更應加快腳步盡速辦理現勘統計災損並速報農委會，也呼籲農民若有空砲彈盡速向各公所申報農損，自己也會來協調農委會「從優、從速、從寬」進行現金救助，幫助農民渡過難關。