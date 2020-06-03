影／慈濟基金會發送健康蔬食餐盒　推廣齋戒茹素

▲慈濟基金會準備色香味俱全的健康蔬食餐盒送到員林市公所，推廣如素宣導，獲得市長游振雄、市代會主席賴東位等人的支持與響應。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

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▲員林慈濟志工推廣茹素腳步未停，到員林市公所力邀游振雄帶領響應齋戒茹素，得到市公所和市民代表會共200人熱烈響應。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

員林慈濟志工推廣茹素腳步未停，上月26日慈濟志工游千樺、謝各宜、賴孟麗、施定國、黃明璦等人到員林市公所拜訪市長游振雄，力邀游振雄帶領響應齋戒茹素，得到市公所和市民代表會共200人熱烈響應。

▲慈濟基金會於疫情期間致力推廣健康蔬食，中午準備250份營養蔬食便當給員林市公所，推廣茹素防疫新觀念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

游振雄表示，他每天早上都喝榖粉吃早齋，只是礙於民意代表出席各餐敘場合很難選擇吃全素，所以會先從吃方便素做起，此外現在的素食料理變化很多元，是營養美味又健康的佳餚，不但讓身體健康，也可盡一份愛地球護眾生的具體行動，邀請大家共同推動蔬食好生活。

慈濟基金會志工游千樺表示，現值新冠肺炎防疫期間，雖然疫情已受控制，但仍須戒慎虔誠防疫及祈福，證嚴上人呼籲全球祈禱，蔬食齋戒，同心行動，消彌災疫，匯集全球的善念，展開「抗疫情素行動」，對世界所有人發出邀約，人人茹素護眾生，讓疫情早日平息。

慈濟基金會於疫情期間致力推廣健康蔬食，今（3）日中午準備250份營養蔬食便當給員林市公所，推廣茹素防疫新觀念，每份餐盒都盛有滿滿的祝福，游振雄說，員林市擁有豐富的農產資源，在艱難的疫情下，多吃蔬食既健康又環保，亦能節能減碳為地球貢獻一份心力，希望大眾能共同響應健康蔬食防疫提升免疫力，食用在地農特產品，一起健康的度過肺炎疫情。