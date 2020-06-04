水上鄉爭取多功能運動中心　體育署長高俊雄實地勘察

▲嘉義縣爭取水上鄉柳林國小旁公園闢建「多功能運動中心」，縣府和立委蔡易餘邀請教育部體育署長高俊雄實勘地點。(圖／嘉義縣政府提供)

嘉義縣爭取水上鄉柳林國小旁公園闢建「多功能運動中心」，以解縣內平原以西無設置多功能運動場地，縣府和立委蔡易餘4日邀請教育部體育署長高俊雄實勘地點，積極爭取中央支持地方建設。縣府表示緊臨省道台一線的水上鄉，是海區人口集中地區，但目前並無類似國民運動中心性質的場館，縣府和蔡易餘強調設置多功能運動中心的重要性，未來將以平價消費方式，帶動全縣運動風氣，提升全民運動品質。縣教育處長陳添丁代表縣長翁章梁與立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭、黃榮俊和教育處長陳添丁等人，陪同體育署長高俊雄實勘地點，聽取縣府和蔡易餘、劉敬祥等人籌建計畫簡報，並實地勘察預定地使用現況。說明縣長翁章梁重視運動，推廣全民運動不遺餘力，由於平原以西地區目前並未設置多功能運動場地，希望配合立法院審議中的公共工程建設計畫，積極爭取中央支持地方建設。陳添丁指出，多功能運動中心設置有體適能中心、桌球練習室、韻律舞蹈教室、多功能活動室及綜合球場(籃球、羽球)等多功能場館，縣府將編列配合款，中央補助計畫頒布後，縣府將提案向中央爭取補助，提供民眾多元、優質的運動空間。蔡易餘強調，體育署對「多功能運動中心」計畫表示贊同與支持，透過現勘能讓體育署進一步了解地方需求，希望縣府儘速向中央提出計畫，滿足海區鄉親的期待。縣府表示向中央爭取興建的「多功能運動中心」，地點選定在水上鄉柳林國小旁，基地現址為圖書館前作為小公園、溜冰場、籃球場及閒置空間使用，缺乏整體規劃，未來將以平價消費方式，帶動運動風氣，提升全民運動品質。