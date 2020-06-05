影／華新口罩觀光工廠重新開館　售價翻倍漲

6月開始口罩回歸市場機制，能自由買賣了，彰化口罩大廠華新醫材今（5）日宣布6日上午9點開始，將開放觀光工廠讓民眾購買口罩，一天500組號碼牌，每人限購2盒，廠內員工也加速備貨上架，每週僅開放六、日搶購，預計每月可供8000盒盒裝口罩，讓民眾戴好戴滿。

▲華新醫材集團董事長鄭永柱說，6月6日上午9點開館，同步開賣口罩，館方發給500張號碼牌，每人限購兩盒口罩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，6月6日上午9點開館，同步開賣口罩，館方發給500張號碼牌，每人限購兩盒口罩，款式有成人平面型、鑽石型和兒童C型雲朵、兒童鑽石型，都是50入，售價350元至500元。6月7日開放時間、入館人數、限購盒數和口罩款式跟6日相同。

鄭永柱指出，華新醫材徵收前日產約25萬片口罩，加入徵收後再進駐6台新機台，日產增加近70萬片，6月1日起口罩解禁，華新醫材配合政府徵收部分減為每日40%產量，產線調整後決定重新開館，也開放盒裝口罩購買。

▲6月開始口罩回歸市場機制，能自由買賣了，彰化口罩大廠華新醫材廠內員工也加速備貨上架。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

鄭永柱說，有很多愛用者已經期待很久，現在除了工廠內開賣以外，從6月8號開始，會陸續在各大電商平台上架，像YAHOO、PChome、蝦皮等等，民眾也可以上網購買，但依然是限量售完為止。

盒裝到底有沒有比較便宜？鄭永柱表示，價格的部分有稍微調整，因為目前原料漲幅很兇，像過濾層就一口氣漲了近10倍，國外通路市場一片口罩目前已經賣到20、30塊，他們平面只賣7塊錢，算是相當平易近人，民眾可依需求選購適合自己的口罩。

▲彰化口罩大廠華新醫材廠內員工也加緊生產口罩，讓民眾可依需求選購適合自己的口罩。 （圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

鄭永柱提到，因國內仰賴政府提早佈署，讓國人能買到平價口罩，不過口罩令解禁後，工廠也必須因應成本調整價格，目前調整成人平面型口罩每片7元，來購買者每人再贈送一包鑽石型口罩（3片裝）及專利口罩固定片。