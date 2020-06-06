讓家長為暑期做準備　愛臺灣博物館卡加碼送

台灣的疫情趨緩、民眾紛紛出遊，加上全台博物館即將迎來暑期大旺季，國立故宮博物院去年底聯合眾多博物館推出的「愛臺灣博物館卡」，首度釋出大利多，讓民眾以購買一般年卡的價格，就可暢遊國內9大人氣博物館的18個園區。
國立故宮博物院表示，「愛臺灣博物館卡」是全台唯一博物館卡，合作的博物館包含國外旅客來台必訪的故宮北院、IG最新熱點故宮南院、7月即將重新開館的科教館，還有台中人氣最旺的科博館、台南必訪的奇美博物館、高雄最佳親子景點的科工館等，只要憑「愛臺灣博物館卡」，均可免費無限暢遊以上博物館。
「愛臺灣博物館卡」分為年卡與季卡，6月30日前購買「一般年卡或兒少年卡」，就可免費延長「180天」的使用效期，購買「一般季卡或兒少季卡」，就可以免費延長「90天」的使用效期；之前已經購買卡片或新購卡片的民眾，只要在6月30日前持卡感應入館啟用，就會直接延長180天(季卡90天)，若是季卡卡片過期的也會直接展延90天的使用效期。
為了讓家長及早為暑期做準備，「愛臺灣博物館卡」6月更加碼推出，6月30日前購買「愛臺灣博物館卡年卡」，即贈送限量獨家訂製的「我就菜茄芷袋」，用臺灣LV─茄芷袋，裝上你的「愛臺灣博物館卡」，前往各大博物館尋寶搜奇去；暑假親子出遊去哪裡？一起手牽手來逛博物館吧！詳情請至愛臺灣博物館卡的官網查詢。
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