影／「勇腳」上山踏青　膝關節退化病人生活品質

新冠肺炎疫情趨緩，彰化秀傳醫院膝關節醫療中心的「健康新膝望‧勇腳俱樂部病友會」，今（6）日於彰化日月山景休閒農場舉辦踏青活動，秀傳醫療體系副總裁古鳴洲說，邀請病友及家屬踏青健行，更安排膝關節主題的健康講座、日常保健運動，希望提昇膝關節退化病人的日常生活品質。
古鳴洲表示，秀傳膝關節醫療中心第一次將病友會辦在休閒農場，邀請病友及家屬踏青健行，更安排膝關節主題的健康講座、日常保健運動，希望提昇膝關節退化病人的日常生活品質。住在埔鹽鄉的80歲黃奶奶與兒子葉先生一起來參加，母子齊聲感謝秀傳副總裁古鳴洲的再造之恩，讓黃奶奶去年接受全膝人工關節置換手術，術後已恢復正常行走能力。
黃奶奶的雙膝因退化性關節炎，雙腳疼痛導致行走困難逾3年，期間接受玻尿酸治療未見緩解，因害怕開刀，遲遲不肯遵照醫囑接受手術治療。幸有親友在秀傳骨科接受人工膝關節手術後效果良好，極力推薦她到秀傳接受治療。去年黃奶奶在家人陪伴下，接受古鳴洲醫師執刀完成雙膝全膝人工關節置換手術。
彰化秀傳醫院骨科醫師蔡沅欣表示，根據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率約15%；膝關節會退化，除了受傷、風濕疾病、痛風，還有反覆使用、體重過重等因素。膝關節是支撐人體行走及站立最重要的關節，膝關節長年累月承受全身體重不同倍數的壓力，有時可高達6倍。
蔡沅欣說，不同年齡層都會出現膝關節不舒服的情況，在年輕人身上最常見是運動傷害造成關節韌帶或肌腱的損傷，老年人則是退化性關節炎；根據統計，全世界女性膝關節退化的比例高於男性，如男性在65歲發生退化性關節炎約60%，而同年紀的女性卻高達八、九成，可能是女性常做家事反覆使用膝關節，造成軟骨的磨損較多。
古鳴洲說，創立「健康新膝望‧勇腳俱樂部病友會」，就是想要透過定期舉辦活動，幫助病友及家屬同心協力學習日常自我照顧要領，並定期追蹤關節活動情形。