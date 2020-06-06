影／「勇腳」上山踏青　膝關節退化病人生活品質

▲彰化秀傳醫院膝關節醫療中心醫護人員帶領動過膝關節手術的病友及家屬，到彰化日月山景休閒農場舉辦踏青活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

新冠肺炎疫情趨緩，彰化秀傳醫院膝關節醫療中心的「健康新膝望‧勇腳俱樂部病友會」，今（6）日於彰化日月山景休閒農場舉辦踏青活動，秀傳醫療體系副總裁古鳴洲說，邀請病友及家屬踏青健行，更安排膝關節主題的健康講座、日常保健運動，希望提昇膝關節退化病人的日常生活品質。

▲秀傳膝關節醫療中心邀請病友及家屬踏青健行，更安排膝關節主題的健康講座、日常保健運動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

古鳴洲表示，秀傳膝關節醫療中心第一次將病友會辦在休閒農場，邀請病友及家屬踏青健行，更安排膝關節主題的健康講座、日常保健運動，希望提昇膝關節退化病人的日常生活品質。住在埔鹽鄉的80歲黃奶奶與兒子葉先生一起來參加，母子齊聲感謝秀傳副總裁古鳴洲的再造之恩，讓黃奶奶去年接受全膝人工關節置換手術，術後已恢復正常行走能力。

▲秀傳骨科蔡沅欣醫師教病友做日常保健運動，重拾健康快樂的生活。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

黃奶奶的雙膝因退化性關節炎，雙腳疼痛導致行走困難逾3年，期間接受玻尿酸治療未見緩解，因害怕開刀，遲遲不肯遵照醫囑接受手術治療。幸有親友在秀傳骨科接受人工膝關節手術後效果良好，極力推薦她到秀傳接受治療。去年黃奶奶在家人陪伴下，接受古鳴洲醫師執刀完成雙膝全膝人工關節置換手術。

▲秀傳膝關節醫療中心到彰化日月山景休閒農場舉辦踏青活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

彰化秀傳醫院骨科醫師蔡沅欣表示，根據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率約15%；膝關節會退化，除了受傷、風濕疾病、痛風，還有反覆使用、體重過重等因素。膝關節是支撐人體行走及站立最重要的關節，膝關節長年累月承受全身體重不同倍數的壓力，有時可高達6倍。

蔡沅欣說，不同年齡層都會出現膝關節不舒服的情況，在年輕人身上最常見是運動傷害造成關節韌帶或肌腱的損傷，老年人則是退化性關節炎；根據統計，全世界女性膝關節退化的比例高於男性，如男性在65歲發生退化性關節炎約60%，而同年紀的女性卻高達八、九成，可能是女性常做家事反覆使用膝關節，造成軟骨的磨損較多。

▲國人膝關節退化盛行率約15%；膝關節會退化，除了受傷、風濕疾病、痛風，還有反覆使用、體重過重等因素。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

古鳴洲說，創立「健康新膝望‧勇腳俱樂部病友會」，就是想要透過定期舉辦活動，幫助病友及家屬同心協力學習日常自我照顧要領，並定期追蹤關節活動情形。