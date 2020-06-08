新泰國中D.School「環狀線」計畫　激發學生綠色創意

▲新北市第8所「D.School」今(8)日於新泰國中揭牌。(圖/新北教育局提供)

新北市第8所「D.School」今(8)日於新泰國中揭牌，推出6校聯盟的生科「環狀線」計畫，也辦理直播研習帶領全市科技領域教師體驗，運用風力、太陽能、電解水轉換動能，變成遊樂園、無人餐廳、車子及自動門等設施，打造「科技打造環保新生活」的無限可能。新泰國中是新北市第1所將環保議題融入生活科技課程的「D.School」，以「綠能新樂園」做為科技課程的主軸，並提出「環狀線」計畫－以深化「環」保綠能、強化網「狀」系統、優化「線」上學習，設計「創能、節能、儲能、智慧系統整合」的課程，推廣設計循環動能的生科裝置。教育局副局長蔣偉民到場揭牌，並跟學生一起體驗環保雷切課程，將生活廢材再利用，蔣偉民說，親自體驗新泰以「能量守恆」原理製成的「環狀線」滾球裝置後，更期待看見學生的綠能創意。陳睿穎同學七年級參加生科選拔賽時曾慘遭淘汰，本來想放棄，但看到被跆拳道選手擊破的木板在生科課程中居然變成人人爭搶的鑰匙圈，領悟到只要重新設計就有可能不一樣，在一年的學習後，贏得107年教育部全國生科競賽創意設計第一名，教務主任蔡依玲也表示，融入環保的生科課程，除了廢棄物經過設計能創造新生命，學生自己也受到鼓舞。此外，柯智薰、周奕、陳金洹等3位同學研發的「綠能廁所」，也獲得教育部全國環境教育實作競賽全國第二名；黃靖雅、李碧菁和莊芯瑜同學也研發出「太陽能涼亭公車站」，除了休息等車、夜間照明外，還可提供電動車充電；活動中所展示的環保提袋更是使用大量的廢棄紙、薄膜和纖維等原料，製出有紙張質感與布料強韌特性的泰維克（tyvek®）材質，完全防水及抗撕裂，不但環保無毒，還能回收。新泰國中張國振校長說明，綠能是國中理化「能源」課程中重要的觀念，新泰國中與福營、佳林、林口、五股、崇林國中共同發展的「生科環狀線」計畫，由臺灣科技大學宋德震教授指導，運用風力、太陽能、電解水轉換動能，打造遊樂園、無人餐廳、車子及自動門等綠能設施，透過網路線上學習，傳達「科技打造環保新生活」的無限可能。