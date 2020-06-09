首屆全國餐桌花藝競賽　萬元獎金歡迎各方好手挑戰

行政院農委會及彰化縣政府為推動花卉紓困，與明道精緻農業系合作，將於6月20日舉辦第一屆「花現幸福 全國餐桌花藝設計布置競賽」，16日開始報名，讓美食搭配國產花卉及蔬果，期能擴大國內用花需求，也營造生活及居家的美麗時光。
6月20日將於明道大學舉辦的第一屆「花現幸福 全國餐桌花藝設計布置競賽」，邀請高中職、大專學生及新住民親子三大類組參賽，所有參賽選手皆可獲贈1000元的花材、各組冠軍更可分別獲得1萬元的高額獎金，各方好手需於16日前上網報名。
明道農場執行長劉程煒教授說，花藝競賽是疫情解封後第一個大型花卉紓困活動，田尾鄉農會、三欣園藝及皇基公司贊助高額的獎金，歡迎各方好手在16日前上網報名，國人較少有以花卉布置餐桌的風氣，希望透過餐桌花藝布置比賽，推廣餐桌花藝美學，也希望能以國產優質花卉療癒因疫情緊繃的心情，呼籲民眾多買花回家妝點居家環境，協助花農度過難關。
為了擴大國產花卉使用需求，行政院農委會農糧署、台灣蘭花產銷發展協會，與明道大學精緻農業系合作，導入蘭花盆栽、花禮組裝及大型花卉公共藝術布置課程，讓農業系的學生除了花卉種植，也學習蘭花產銷經濟價值。學生們利用蝴蝶蘭、文心蘭、火鶴及向日葵等國產花卉，創作送給師長、家人及畢業學長姊的花禮，也在學校大廳製作了大型花卉公共藝術展示，成為校內師生及來校賓客的打卡亮點。
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