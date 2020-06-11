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金門航空票價即將調降　降幅最高7%

記者蔡若喬/金門報導-2020-06-11 20:52:22
▲金門航空票價調降，降幅最高7%。
好消息！金門航空票價即將調降，降幅將達3.3%至7%。

根據中油油價近期國內航線油價連續三個月平均為9.01元，已低於客貨運價調降門檻10.72元，由於機票悠關金門縣民權益，金門縣府主動向交通部民航局反映，經核定將從6月30日起各航空公司配合調降國內航線全額票面價，法定折扣及其他身分優惠票亦將依比例調整。此波降價，金門航線調降約7%～3.3%。

縣府提醒鄉親及旅客，有關新舊票差額退款，相關票務規定及機票使用限制，請洽各航空公司。

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