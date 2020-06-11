影／二林三果賣到台北微風超市　「果」然與眾不同

遠勝於進口的！彰化縣二林鎮農特產豐富，尤其盛產火龍果、豐水梨及巨峰葡萄，去年首次在台北微風超市展售4天，深獲好評，彰化縣二林鎮公所將再度把特色農產品推進都會區銷售，彰化縣長王惠美為農友促銷，二林三果今年延續去年賣到台北微風超市，歡迎大家多消費選購。

▲二林三果今年延續去年賣到台北微風超市，彰化縣長王惠美為二林三果簽名背書。（圖／記者陳雅芳攝）

一到夏天就是二林鎮紅龍果、葡萄及豐水梨的盛產期，去年6月由二林鎮長蔡詩傑帶隊，首次在台北微風超市展售4天，頗受好評，今年在鼎三國際企業有限公司董事長也是米食味鑑定士林定三的引薦下，再度進軍台北微風超市展售。

蔡詩傑表示，現任工研院顧問的林定三，是唯一擁有日本食米鑑定士的台灣人，更曾獲日本首相安倍晉三頒發日本食品海外推廣貢獻獎，有他的肯定與認同，就是對二林農產品品質一大保證。

▲二林金香葡萄，主要是供應南投的酒廠作為釀酒用。（圖／記者陳雅芳攝）

二林鎮公所今（11）日在西斗里金玉湖酒莊舉辦三果展覽，鎮長蔡詩傑和縣長王惠美、立法委員謝衣鳳等人都到場為農友促銷。

林定三表示，他覺得貴婦怎麼會吃不到這麼好吃的東西，所以他與微風超市的日本人商談能否將二林水果拿到微風超市販售，也獲得同意。他也提及，現在政府有冷鏈供應計畫，希望大家可以去爭取，為彰化設置冷鏈倉庫，將水果採收後先冰起來，賣的時間才能長久，或是再將過剩的水果拿來製作加工品。

▲夏天就是二林三果，紅龍果、葡萄及豐水梨的盛產期。（圖／記者陳雅芳攝）

王惠美表示，夏天就是二林三果，紅龍果、葡萄及豐水梨的盛產期，豐水梨不同以往栽種於高山，農民努力十年不斷改良，二林、竹塘、溪州的水梨品質優異，紅龍果全臺種植面積2,800公頃，二林地區就有近300公頃，甜度達12、13度，紅白肉的火龍果都有高營養價值。二林可說是葡萄酒的故鄉，有十幾個酒莊都各有特色也獲獎無數，都有生產履歷及高品質。

王惠美說，透過產地鮮果向全國消費者推薦可以吃得消暑也吃得健康的二林三果，歡迎北部鄉親7月2-日至5日到台北微風超市復興、南山站選購新鮮優質的二林三果，歡迎大家多消費選購，吃當季、用在地。