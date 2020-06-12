到郵局一次提領800萬元遭詐騙？原因是「利息太低」

台中市一名孫姓老翁及女兒一同到北屯區四張犁郵局，一口氣就要將800萬元存款都提領出來，局員擔心可能是遭詐騙而通報第五分局警方前來瞭解，但經過兩名員警仔細查証確認並非遭詐騙，真的是因為郵局目前的存款利率太低，才決定將郵局存款提領出來轉存到別家銀行，這才讓局員與警方鬆一口氣。臺中市第五分局四平派出所於6月8日下午15時許接獲四張犁郵局通報，案稱有民眾要一次提領800萬元鉅款，郵局行員認為提領金額過於龐大，情形十分不尋常，趕緊通報警方到場了解，警方接獲報案便派遣巡邏員警巡佐鄭健偉及警員蘇珮怡立即前往。警方再三詢問孫姓老翁與女兒是否有他人示意提領?及欲提領郵局800萬元存款的原因?孫姓老翁及其女兒表示真的因為郵局存款的利息太低，一年期定儲機動利率才0.81%，所以才決定將存款提領出來轉存別間銀行，沒有遭到詐騙，也謝謝警察的關心，警方瞭解情況後還是不放心，主動向孫姓老翁表示警方願提供護鈔協助，全程護送兩人提著鉅款平安轉抵他家銀行。鄭、蘇兩員為避免孫姓老翁及其女兒遭詐騙集團詐騙，再三叮嚀和確認，並提醒兩位家中切勿放置大量現金，若有接獲來歷不明電話要先1聽2掛3求證，避免遭詐騙。分局長郭士傑表示，民眾若提領大量現金有護鈔需求，沒有適當的保全或防護措施時，可以撥打110向警方尋求護鈔協助，警方將樂意提供服務並確保人財的安全。