「彈塗魚意象」五股國民運動中心今啟用！試營運全館免費

﹔

▲五股國民運動中心融入於洲子洋公園，場館建物設計以彈塗魚為意象。（圖／新北市體育處提供）

▲五股國民運動中心座落於五股區洲子洋公園內，是新北市的第15座國民運動中心，於今日正式啟用。（圖／新北市體育處提供）

五股居民也有在地的運動中心了！五股國民運動中心座落於五股區洲子洋公園內，是新北市的第15座國民運動中心，於今（12）日正式啟用，由市長侯友宜搶先體驗彈力棒及以色列最新的「BlazePod」光動課程6月12至25日試營運期間全館免費，侯市長歡迎大家前來體驗。侯友宜在體驗彈力棒後，感覺全身肌肉都運動到了。運動指導員跟市長解說，這款引自德國的菲力士棒（Flexi Bar），能深層訓練全身肌肉，也深具復健作用。接著市長還和幾位民意代表進行光動遊戲比賽，市長身手矯健拿下亞軍，獲彈力棒一支。市長笑說「拿著彈力棒彷彿握著金箍棒」。侯友宜指出，五股國民運動中心融入於洲子洋公園，場館建物設計以彈塗魚為意象，規劃室內25公尺游泳池、烤箱、SPA池、兒童池，還有體適能中心、韻律教室，以及多功能教室等設施，還特別邀請插畫家包大山把動物角色變成立體裝置藝術，來這裡運動，令人身心愉悅。體育處長洪玉玲表示，五股國民運動中心位於五股區成泰路三段296號，建造工期約兩年，花費1.8億元，共有三層樓，一樓游泳池、二樓體適能中心、三樓為韻律及多功能教室，首創科技感的「BlazePod」光動體驗課程，可提升銀髮族的反應力、敏捷力，也可訓練幼兒感覺統合能力。開幕試營運期間全館免費，各項課程8折優惠。