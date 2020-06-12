行銷彰化有成　桃園公務參訪首發團報到

桃園市府環境稽查大隊今（12）日前來彰化公務參訪，是今年疫情解封後的首發團，除參觀彰化市清潔隊資源回收場，雙方進行學習交流，一行70人也參訪知名的扇形車庫，感受彰化在地文化之美，留下難忘回憶。
彰化市長林世賢表示，彰化文化及觀光底蘊深厚，就是欠缺行銷，因此在今年3月、疫情最嚴峻時刻，前往拜會桃園市長鄭文燦，爭取疫情解封後能到彰化公務參訪，今（12）日成功迎來桃園市府環境清潔稽查大隊首發團。
首發團共70人，參訪市公所清潔隊資源回收場，了解資源回收流程。桃園市府環境清潔稽查大隊楊梅區中隊隊長鄭一帆表示，彰化市清潔隊資源回收場細分40項，全部由隊員辛苦完成，回收品有多少價值，再由隊員向民眾宣導，不像桃園則委託廠商處理，值得虛心學習。
除公務行程，一行人也前往八卦山大佛天空步道、台鐵扇形車庫等著名景點參觀，中午品嘗好吃的彰化在地美食，以市區巡禮作為行程總結，雖然只有短短一日遊程，已為行銷彰化邁出一大步。
林世賢上任後積極行銷彰化、帶頭拚觀光，推出「來去彰化當吃貨」美食新書，以美食小吃為引，讓遊客按圖索驥之餘也能親近在地300年文化底蘊，此外更爭取到交通部及旅行公會全聯會共同舉辦的「防疫踩線 從心啟動」全台7站直播連線，彰化是其中一站。
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