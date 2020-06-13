影／中州科大畢典　鄭稚瑋逆境求學全校第一

中州科技大學108學年度畢業典禮今（13）日上午舉行，今年的典禮主題為「麒麟乘風、職場爭勝」，因應新冠肺炎疫情影響，今年舉辦方式改變調整，校長黃思倫在典禮中頒發學位證書並一一為畢業生撥穗，其中智慧自動化工程系畢業生鄭稚瑋同學以全校排名第一的優異成績擔任受證代表。

▲中州科大畢業典禮，熱心助人、逆境中求學的智慧自動化工程系畢業生鄭稚瑋同學(左)以全校成績第一名畢業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

畢典由各系辦理，各系則推派代表及得獎學生到綜合體育館參加全校性典禮，其中熱心助人、家境清寒的智慧自動化工程系畢業生鄭稚瑋同學，以四年成績排名全校第一擔任受證代表，堪為學弟妹表率。

雖然近日新冠肺炎疫情趨緩，中州科技大學仍採取高規格模式，全校性典禮規模縮小，每系推派代表參加，典禮時間縮短，每位學生只能邀一位家長觀禮，以避免過多人群聚，因此今年參加畢典活動以校內師生為主，希望全球疫情趨緩後，明年可以恢復常態模式畢業典禮，讓畢業生有一個美好的回憶。

▲鄭稚瑋同學(中)求學時要打工賺錢兼顧家庭、照顧家人，畢業時仍以優異成績排名全校第一，師長對他讚賞不已。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

中州科技大學今年共有研究所碩士、大學部(含日間、進修部)學士、進修專校副學士畢業生共952位同學畢業，中州科大陳芳益董事長勉勵畢業生，面對未來職場的挑戰要不怕苦、不怕難，秉持技術專業與時時學習的態度，才能讓就業之路更順遂。

鄭稚瑋家住彰化縣溪州鄉，高職畢業於國立永靖高工機械科，上大學時為了兼顧家庭，選擇離家近且有濃厚興趣的中州科技大學智慧自動化工程系就讀。鄭稚瑋的媽媽在他國中時就離世，而爸爸罹患癌症，因此鄭稚瑋不但要顧好學業，還要定時載父親至醫院就診，承擔起照顧父親的責任。

▲鄭稚瑋同學(左二)成績優異，擔任大學部畢業證書受證代表。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

為了支撐家裡的經濟，擔負爸爸的醫藥費以及一個弟弟、一個妹妹的學費與生活費，鄭稚瑋課餘時間就打工賺錢並申請獎助學金貼補家用，但難得的是他上課從不缺席、不遲到、不早退，非常認真聽講。

對於以全校第一名擔任畢典受證代表，鄭稚瑋同學靦腆的說，他只是盡力而為

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他表示，課堂上認真聽講，課後多練習，只要有問題就馬上問老師，不懂問到懂！