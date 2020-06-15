影／溪高第20屆畢業典禮　「重返時光，尋覓希望」

又是鳳凰花開時節，國立彰化溪湖高中今（15）日辦理第20屆畢業典禮，擔綱畢聯會主席的畢業生曾詰倫說，本屆主題以重拾回憶為概念，重拾除了是重新拾起外，亦有十字重疊，代表二十的意思。看見街邊的雜貨店、戲院、聽見老歌等，都會牽繫起某些懷念。

▲國立彰化溪湖高校長楊豪森帶領畢業生進行校園畢業巡禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

校長楊豪森表示，溪湖高中是20歲的第20屆畢業生的畢業典禮，本次的主題海報以戲院為背景，將高中三年比喻為一部正在上映的電影，畢業典禮則代表著電影的尾聲，希望在充滿回憶的溪高戲院裡，寫下精彩的結局，而頒獎環節上畢聯會也用心製作了各種道具，像是波浪鼓、燈籠、竹槍、竹蜻蜓、陀螺等懷舊系列，用以連結各種寓意與祝福，例如：發光發熱、不忘初心等。

熱愛路跑的楊豪森提到，在畢業典禮前校長組了一個「溪高鵬程萬里健跑團」，期盼以雙腳腳踏實地，親近屬於我們大家的溪高每一吋土地，心懷感恩，大家合力累積跑一萬公里，以祝福第20屆學長姐「鵬程萬里，畢業快樂」。粘修正家長會長亦鼓勵畢業生，東方人較西方人害怕失敗，認為失敗很可怕，然而我卻希望大家在年輕時便多方嘗試，也許常常有失敗的苦果，但「失敗愈多；養分愈多」。

▲溪湖高中第20屆畢業生的畢業典禮，本次的主題海報以戲院為背景，將高中三年比喻為一部正在上映的電影。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

高三導師們亦有金句送給畢業生，要理解人生需往回看，但要活得精采必須向前看」、「用謙虛的心~開拓視野；用熱切的情~關照萬物；用溫柔的愛~疼惜自己；而畢業典禮現場除播放畢業生平時生活點滴的紀錄片外，整個感恩惜福的氛圍。

▲溪湖高中第20屆畢業典禮，畢業師長紛紛表達祝福與期望。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

在學生上台贈送花束並與導師擁抱合影時達到最高潮，並發自內心說出以下感恩語，老師像春風徐拂，又如晴日照耀，在薰陶涵養之中，使我們終能綻放怡人芳香、感謝老師用您的辛苦耕耘來為我們的人生保駕護航。而整個畢業典禮在大家高唱學生自行創作的畢業歌「煙雨」，離情依依落幕了－在仲夏的夜晚下暢聊夢想；說好了要手牽手一起勇闖天涯。