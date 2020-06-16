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蔡英文逛九份老街沒揪新北市長？侯友宜：沒收到邀請

記者孫唯容/新北報導-2020-06-16 16:14:33
▲侯友宜今天參加新北台東連江安心旅遊記者會。（圖/記者孫唯容攝影）
總統蔡英文由經濟部長沈榮津、行政院長蘇貞昌陪同今（16）日早前往九份老街振興經濟﹔對此，新北市長侯友宜說，自己從頭到尾都不知道這件事，是今天看報紙才知道。
 

侯友宜指出，自己沒有接收到邀請也不了解這件事外，今天自己也有其他行程；不管政府哪個官員願意到新北來振興經濟、帶動觀光、促進消費，都非常的歡迎，希望來的時候，能夠帶著滿滿的支持，讓所有的商圈、夜市、傳統市場、庶民經濟，因為你的來臨促進觀光旅遊及更多的消費群。

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