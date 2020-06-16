影／員林崇實高工統測喜出全國榜首　王惠美表揚彰化之光

四技二專統一測驗是高等技職教育的入學測驗，為大學入學三大測驗之一，今年報名人數共9萬5,135人，彰化縣國立員林崇實高工資訊科李育維同學勇奪電機與電子群資電類全國榜首，表現亮眼。

▲員林崇實高工畢業典禮，縣長王惠美頒發縣長獎予14位學業優異學生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.16）

彰化縣長王惠美今（16）日上午參加員林崇實高工畢業典禮，典禮由員林崇實高工校長吳貽誠主持，會中由縣長王惠美頒發縣長獎予14位學業優異學生，並表揚李育維同學，王惠美讚許李育維同學為學校立下里程碑，也為學弟妹建立良好的榜樣，同時勉勵所有畢業生在未來無論是繼續就學或者就業，都能記得過去3年老師的指導與教誨，突破自我、再創佳績。

王惠美說，隨著科技日新月異，從4G走向5G，未來將會是AI科技世代，未來將有部分行業人力會被AI取代，如何讓自己立於不敗，除了不斷的學習之外，還要跟得上時代的腳步。員林崇實高工號稱「南霸天」，是技職培育的升學搖籃，有好的設備、好的師資、完整的課程規劃、相信同學在這三年肯定是收穫滿滿，期許大家今日我以崇實為榮，明日崇實以我為榮。

▲員林崇實高工校長吳貽誠說，李育維（中）在統測中得到663.25分，為全國榜首。3年前育維捨棄明星高中進入崇實高工就讀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.16）

吳貽誠說，李育維同學在統測中得到663.25分，為全國榜首，3年前捨棄明星高中進入崇實高工就讀，堅信可以在學校得到很好的學習成就，實現他人生理想，是就近入學、適性發展的最佳典範。

李育維同學說，他感謝師長、父母帶領他在喜歡的領域中前進，未來也會朝著碩士、博士的目標繼續努力；李育維畢業於大同國中，當年以國三會考5A的成績，放棄錄取明星高中的機會，在父母的支持下選擇依自己的興趣，就近進入崇實高工資訊科就讀，在學校老師的教導下，一路走來努力不懈，不僅成績始終名列前茅，更考取多張證照，三年來的用心不僅讓自己先以繁星計畫錄取國立台灣科技大學電子工程系，更在統測成績公布後一鳴驚人，獨占鰲頭，再次證明自己的實力。