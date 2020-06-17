搶標熱潮再現　大高雄第2季開發區土地標封數創新高

▲87期空拍。（圖／高市地政局提供）

▲標號1-新都82地號。（圖／高市地政局提供）

▲標號10-藍田東13-1。（圖／高市地政局提供）

高市地政局於今（17）日辦理今年第2季開發區土地標售，計有88標封參與投標，共標出11標11筆土地，合計標售金額15億4176萬餘元，脫標率92％。地政局表示，本季首次推出第87期重劃區2標2筆土地，全部標脫，本區因位於省道台1線旁，鄰近捷運南岡山站，具備優質居住環境及交通便捷要件，生活機能佳，成為投資人目光新焦點，共吸引16 家投資人搶進，其中1筆臨20米介壽路，正對兆湘國小，附近有公13、公14、陽明公園及劉厝公園，區位條件優，有5家投資人搶進，以總價1 億 3100萬元標脫，溢價率25.96％，每坪標脫價37.8萬元；另1筆小面積土地，吸引11封投標單參與競標，每坪標脫價為34.8 萬元，顯見本重劃區的發展潛力，備受投資人青睞。中都重劃區，推出2標2筆優質建地，亦全部標脫，1筆臨20米十全三路，具中都溼地公園第一排景觀，有3家投資人搶進，以總價1億9670萬元標脫，溢價率27.68％，每坪脫標價102.1萬元；另1筆位於遼北街，近中都溼地公園及兒童遊戲場，亦有9家投資人競標，溢價率11.76 ％，每坪標脫價51.7 萬元。第77期市地重劃區，位於鳳山區快速道路省道台88線旁，近中山高五甲系統交流道，重劃後成為建商推案之重點地區。本季推出2筆土地，1筆臨和成路土地順利標脫，共吸引 9 家投資人競標，以每坪42.2 萬元標脫，溢價率41.69％，再創區內住宅區行情新高。高雄大學區段徵收區，本季推出3標3筆土地，全數標脫，共吸引37家投資人競標，為本次標售投標封最多的開發區，其中1筆面積約1330坪住三用地，位於大學38街，近中山高中及家樂福，計有13 封標單參與競標，以4億2000萬餘元標脫，每坪標脫價31.6萬元，溢價率36.41％；另1筆面積約1313坪，臨大學17街，近高雄大學及援中國小，計有11 家投資人搶進，以4億156 萬元標脫，每坪標脫價為30.6萬元，溢價率36.06％；另1筆商三用地，為大學6街及大學27街角地，亦有13 家投資人競標，最後以1億7899萬餘元標脫，每坪標脫價為45萬元，溢價率48.17％。另第82期、橋頭區德松重劃區及大坪頂5號道路區段徵收區各推出1筆土地，均順利標脫。綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出12標12筆土地，共吸引88標封參與投標，標脫11標11筆土地，創下市縣合併後投標封數新高，以高雄大學區段徵收區買氣最佳，除第77期重劃區1筆土地，因土地個別條件未符合需求等因素，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫。顯見大高雄開發區土地，公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，不動產巿場雖面臨全球肺炎疫情之挑戰，投資人對於高雄房地產未來仍然信心十足。