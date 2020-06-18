林鐵及文資處到全國最高學府培育廉潔幼苗

林務局林鐵及文資處今（18）日上午前往全國最高學府，海拔2195公尺的嘉義縣立香林國小，邀集師生在香林神木前廣場，以說故事方式結合森林、動物保育，共享幸福農村政等內容，辦理「廉政扎根品德教育活動」，培育廉潔幼苗。嘉義縣立香林國小，位在海拔2195公尺高的阿里山森林園區內，林務局林鐵及文資處為培育廉潔幼苗，今天特別從嘉義市趕赴高山的香林國小校園，邀集國小師生齊聚在香林神木前廣場，結合森林、動物保育、廉培育廉潔幼苗，共享幸福農村政等內容，以說故事方式辦理「廉政扎根品德教育活動」，向在場學童宣導廉政、品德，活動中穿插有獎徵答，提昇活動的趣味。林鐵及文資處表示，香林國小位於偏遠阿里山高山地區，有最高學府之稱，全校學生僅有19人，選擇在神木下辦理廉政活動，別具神聖意義。活動開始，林務局政風室陳雯華主任先向學童們說明廉政的重要性。再由志工們以「森林動物選班長」故事，做為廉政教育宣導的主題，故事內容以臺灣帝雉、阿里山山椒魚、阿里山蝸牛為主角，分別介紹當地區的植物、風景、林業文化，透過競選班長故事過程，講述應有的品德及公民素養。林鐵及文資處說，整個活動時間大約1個小時，以輕鬆活潑的動態演出方式進行，過程中適時與現場學童互動，穿插有獎問答，加強學童學習印象及參與感，以培養孩童反貪廉潔、誠信的美德，深化學童們的品格教育。陳雯華主任會後指出，這次活動現場的學童很專心聽故事，而且發現我們使用教材的動物，比如阿里山蝸牛，冠羽畫眉，長鬃山羊，阿里山山椒魚，很多小朋友都可以明確指出，非常可貴，代表學校很重視生態教育。藉由動物選班長這個故事，希望讓學童可以更瞭解品格重要，有好的品格將來在社會上能有更好的正面能量，將來也能做個廉潔的人。