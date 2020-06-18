中台灣幸福靚好湯　泡好湯還可抽大獎

參山國家風景區管理處今(18)日邀集中部七大溫泉區業者記者會，參山管理處長柯建興表示，只要在6月20日到9月20日間，於「尖石、泰安、谷關、烏日、大坑、北港溪、東埔」等中部合法溫泉旅宿業者與餐廳消費，憑消費500元以上之發票上傳，就可抽價值10萬元的鑽石項鍊。「2020溫泉中台灣、幸福靚好湯」記者會上，邀請俄羅斯精靈美女「安妮」與中醫師喬聖琳分享溫泉保養術，喬聖琳表示，夏天泡溫泉不僅更能排除體內廢物、毒素與多餘水分；擴張的毛孔讓礦物質進入體內，不僅增強人體抵抗力，更能放鬆因疫情緊張的身體、達到養顏美容等益處，再搭配簡單的養生美食，由內而外都呵護身體與肌膚。柯建興表示，台灣溫泉資源豐富，參山處結合中部新竹內灣尖石、苗栗泰安、台中烏日、大坑、谷關、南投東捕及北港溪等七大溫泉區，一共推出兩大虛實整合的網路活動，提供價值超過40萬的獎品與獎金，實質回饋來中部七大溫泉區泡湯的民眾；而今年也是「脊梁山脈旅遊年」，以中部溫泉為特色軸心，整合溫泉區周遭的主題特色，精選出新竹、苗栗、台中、南投超過10條的主題溫泉遊程路線，提供大家夏日出遊的好選擇。活動時間自6月20日到9月20日止，只要在活動期間於「尖石、泰安、谷關、烏日、大坑、北港溪、東埔」等中部合法溫泉旅宿業者與餐廳消費，或參加中部好湯主題遊程，憑消費500元以上之發票上傳至活動網站，即可每月參加抽獎，活動結束更將抽出最大獎價值10萬元的國際知名品牌30分鑽石項鍊一名。此外，於活動期間集滿七大溫泉區之消費記錄，即可透過活動官網獲得由知名華裔設計師Daniel Wong所設計的「花漾」限量浴巾斗篷。參山處同時舉辦「幸福靚好湯、尋找部落客」活動，邀請民眾分享中部溫泉區的遊記，只要上傳幸福好湯圖文或影片遊記，您就可能成為下一個人氣旅遊作家，除了每月抽獎外，活動結束後，獲評選為第一名者可獲得獎金3萬元、第二名1萬5,000元、第三名1萬元及五名佳作，每名可獲得3,000元；除了豐富獎金之外，參加投稿的作品，還有機會獲選刊登在「溫泉中台灣、幸福靚好湯」專書中，成為中部好湯最佳代言人。