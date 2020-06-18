斗南某銀樓昔遭搶今遭竊　女子趁機竊走金鍊

▲斗南鎮某銀樓遭一女佯稱購買結婚金飾而趁機竊得一條價值約13萬元的金項鍊。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.06.18）

▲女子趁何姓老闆和其妻子不注意，伸出手打開玻璃櫃上紅色首飾盒。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.06.18）

斗南鎮中山路某銀樓，5年前曾遭一婦女佯購金飾行搶得逞，不料16日又遭一名女子，也佯稱購買結婚金飾，趁機偷竊一條價值約13萬元的金項鍊，再偽稱到車上取錢時逃之夭夭，案經警方受理後循線追查中。雲林縣斗南鎮中山路銀樓，5年前曾遭一名騎機車穿粉紅色拖鞋的婦女，以佯稱購買金飾為由，大方的入內挑選金飾，讓店家不疑有他而熱情接待，不料該名婦女卻趁店家轉身取金飾時，及趁機將放在櫃檯上的展示金飾搶走，並奪門而出後騎機車揚長而去，後經斗南警派出所調閱相關的監視器，循該雙粉紅色拖鞋特徵，在短短的4小時查獲涉案的該名婦女。不料事隔5年，該銀樓在16日傍晚又遭一名洋稱購買結婚金飾的女子行竊得逞；該名身高約155公分、年約40歲的穿黑衣戴黑色口罩女子，進入店內後即佯稱要買結婚金飾套件組，要求銀樓老闆不斷拿出項鍊、首飾、戒指給她挑選，然後趁機偷走一條價值13萬餘元金項鍊。何姓店家指出，事後查閱店內監視器，發現該名女子趁接待的何姓老闆和其妻子不注意，伸出手打開玻璃櫃上紅色首飾盒，將一條金項鍊放入口袋中，然後偽稱要去外面車上向老公取錢，就提了包包和手機要求打開控制門，因而當時不疑有他就開門讓該女離去，不料隔了一會才發覺有詐並追出去，但該女已開車揚長而去；經清點後，被該女竊走金項鍊重約18.77錢，依當天的金價，損失約13萬2000元許，真是倒楣透頂。