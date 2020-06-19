嘉義台電為配合綠能政策　邀業者會議加速推動太陽光電

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台電嘉義區營業處為積極推動政府綠能政策，今(19)日邀請經濟部能源局、嘉義縣政府、太陽光電發電系統同業公會、光電業者近50人，召開會議，讓光電業者了解，嘉義縣太陽光電併網熱點之東石鄉、布袋鎮及義竹鄉等沿海地區，推動電網現狀及未來短中長期擴充計畫及併網熱區變電所可併網檔位資料。台電在說明會中簡報，盤點嘉義縣內可施作太陽光電大型案場區域，包括台糖土地、地層下陷區、鹽業用地及養殖生產區等，盤點總設置容量高達1.173GW，並提供嘉義縣內畜禽舍367處、嘉義地區大埔美等7工業區可併網饋線與容量供業者參考同時聽取業者意見，並回應說明業者對倂網作業的疑問，在地方政府、太陽光電業者及台電公司等三方面的共同配合下，共創三贏，以達成政府2025年太陽光電20GW設置目標。台電嘉義區處長謝義隆表示，嘉義地區太陽光電發電系統完成併聯容量從以往累計至107年初容量226.5MW，截至109年5月底止累計併網容量已達409.4MW，近年來突增成長約1.81倍，顯見由政府、業者及台電共同推動下，太陽光電已併聯容量以略見成效。謝義隆呼籲業者，在義竹鄉、東石鄉、布袋鎮及朴子市等不利耕種區大範圍的土地，應集結採輸電方式併網，另配電系統則併接裝置留給較小者，如畜禽舍及綠能屋頂等，讓全民參與屋頂型案場，以增加倂網量，期許光電業者亦可朝向非熱區的屋頂型倂網發展，以擴大及加速太陽光電推動成效。