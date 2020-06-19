疫情趨緩端節連假出遊潮　宜蘭聯外道路恐塞爆

迎接疫情趨緩後第一個連假，國內旅遊熱度大增，高公局預估端節連假首二日國道五號將湧現大量車潮，部分時段行車時間將會是平日的5至7倍，而蘇花路廊則可能會從早塞到晚。依據高公局的預估，連假前兩天6時至16時國5南向南港系統至坪林；6月26日15時至22時、27日11時至23時以及28日10時至20時北向宜蘭至坪林路段，行車時間將為平日5至7倍；而公路總局也預估連假首日台北南下宜蘭車潮將自清晨4時即會湧現，蘇花路廊可能從早塞到晚。為因應4天端午連續假期車潮，宜蘭縣警局表示，將全力投入國5、蘇花改周邊道路與各風景區交通疏導，也將賡續編排交通快打警力，針對突發性壅塞即時反應、快速到崗，立即排除回堵情事。縣警局也呼籲用路人，連假出遊請記得收聽警廣，該局將有專責人員隨時插播最新路況，協助用路人預先規劃行程，如遇壅塞也請配合員警指揮依序行駛，互相禮讓，避免發生事故。另外，本次連假台9線及台9丁線蘇花路廊依往例設有21公噸以上大貨車包含砂石車禁止通行時段管制，請物流運輸業者提早將人力、路線作妥善規劃。此外，國道5號6月25、26日7至12時南港系統至坪林南下及6月27、28日14至21時蘇澳至頭城北上將實施高乘載管制，提醒用路人注意。