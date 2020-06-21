瘋看日環食　注意三點避免熱傷害

日環食天文奇景盛事將於6月21日下午登場，嘉義縣、巿各推出活動熱鬧迎接，但近日氣溫持續偏高，嘉義巿衛生局貼心提醒民眾，參加日環食活動，務必做好防護、塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡，更應多喝水，預防熱傷害。衛生局表示，熱傷害的徵兆包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀。預防熱傷害有撇步123，衛生局指出，第一、要注意隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，不建議補充大量含糖的飲料，以避免身體流失更多水分，也應避免喝太過冰冷的水，以避免胃不舒服；第二、溫度濕度都要緊，應避免於上午10點至下午2點外出，尤其是幼兒及長者，濕度過高的環境也可能導致中暑；第三、注意穿戴，可穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服儘量待在通風的地方。另外，參加戶外活動時，應隨時留意自己及身邊同行者的身體狀況，適當休息並補充水分。若有出現熱傷害症狀時，務必迅速自行或將該人員離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。衛生局貼心提醒，民眾觀看日環食熱情升溫時，僅記預防熱傷害小撇步，避免室外高溫帶來的熱傷害。