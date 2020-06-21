影／跟著八堡圳去旅行　探索台灣最古老埤圳人文風情

彰化縣二水鄉二水源泉社區邀民眾走讀穿越時空300年的圳頭風情，今(21)日在八堡圳頭舉辦「拉近300年視野-跟著八堡圳去旅行」啟動典禮，現場由鐵娘子鼓樂團、金正勇不老樂團精彩開場，為系列遊程熱鬧揭幕。

▲八堡圳建造超過300年，是台灣最古老的古埤圳，灌溉面積達1萬8000公頃，值得民眾尋根與懷思。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.21）

原本在端午節將舉辦的第三屆黑泥田拔河體驗活動，因新冠肺炎疫情喊卡，二水源泉社區和農委會水保局南投分局合作改推走讀八堡圳深度體驗遊程，今(21)日在二水源泉社區活動中心舉辦啟動會，現場也有小市集。

二水鄉源泉社區發展協會理事長賴昭旭說，今年暑假首度推出「拉近300年視野-跟著八堡圳去旅行」，規畫3條路線的10梯次小旅行，可了解古圳文化，還有融入百年歷史文化據點漫遊、傳統技藝DIY、在地優質物產美食、趣味橫生的黑泥田體驗等深度體驗遊程。

▲水保局南投分局推出農村小童相當可愛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.21）

賴昭旭指出，八堡圳建造超過300年，是台灣最古老的古埤圳，灌溉面積達1萬8000公頃，值得民眾尋根與懷思，源泉社區近年以獨特的黑泥田拔河體驗推廣活動，成功行銷彰化二水鄉八堡圳文化和特色物產。

水保局南投分局秘書陳存凱說，隨著防疫新生活到來，南投分局和源泉社區重新調整步伐，進行黑泥田深度體驗開發、培訓與推廣，針對濁水溪及八堡圳流域的豐富人文自然與多樣性資源，首度針對水圳文化、農村產業及旅遊體驗，希望透過八堡圳小旅行的方式帶領遊客深度走讀300年圳頭風情與在地特色物產，同時活絡農村經濟。

賴昭旭說，二水源泉社區「跟著八堡圳去旅行」適合親子共遊，6月底前報名享有每人ERREQ元早鳥優惠，月起恢復原價每人元，遊程中購買農特產品可使用農遊券抵扣價格，二水源泉社區配合國旅安心旅遊，還有更多優惠。

二水鄉長蘇界欽說，拉近300年視野-跟著八堡圳去旅行活動是二水國際跑水節活動的起手式，每年11月進入秋收冬藏之際，在八堡圳舉辦一系列祈福活動，並行銷二水鄉的觀光特色，活化農村經濟，結合運動休閒及農特產，為活動注入文化創意活水，更讓二水國際跑水節提昇國際能見度。