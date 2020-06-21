影／貨櫃車疑過彎未減速　翻覆國道彰化系統交流道

▲國道三號接國道一號彰化系統交流道南下路段下坡彎道，一輛貨櫃車竟往左側翻，消防員動用破壞器材，將受困的駕駛救出送醫救治。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.21）

國道三號接國道一號的彰化系統交流道，昨（20）日深夜11點多發生一起貨櫃車翻覆事故，39歲林姓男子駕駛貨櫃車南下行經該路段一處彎道，整部貨櫃車竟往左側翻，駕駛受困車內，彰化縣消防局派出人員搶救，將他送往彰化秀傳醫院救治，治療後沒有生命危險，詳細肇事警方要進一步調查。

國道公路第七警察隊小隊長廖學堂說，該車從桃園楊梅南下，運貨櫃要到高雄出關，行經彰化系統時，該處是下坡且彎度大，疑未依規定減速，加上貨櫃車重心高，因此翻覆，經調查排除酒駕、超載、爆胎，呼籲用路人行經系統匝道，離心力較大，應減速慢行。

警方指出，林姓男子駕駛貨櫃車南下行經彰化系統交流道一處彎道路段，車輛竟順勢往左側翻，從行車紀錄畫面可見，現場爆出火花，後方車輛駕駛連忙踩煞車，幸好未波及其他用路人。

▲國道三號接國道一號的彰化系統交流道發生一起貨櫃車翻覆事故。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.21）

彰化縣消防局據報派員趕抵現場，發現貨櫃車頭嚴重扭曲變形，林姓司機被壓在扭曲變形的龐大車頭下哀嚎，消防員緊急以破壞工具搶救、拖出送醫後，竟只有頭部外側、四肢挫傷，無生命危險，連經驗豐富的警消都直呼不可思議，實在是「命大」、「奇蹟」，院方發現其頭部有開放性撕裂傷、四肢擦傷，所幸無生命危險。

國道七隊指出，車輛初步調查排除酒駕、超載、爆胎，該輛貨櫃車從桃園楊梅南下，準備運貨櫃要從高雄出關，行經彰化系統該路段因處下坡且彎度大，卻疑似未依規定減速，加上貨櫃車重心高而因此翻覆，呼籲用路人行經系統匝道與彎處，離心力較大，要注意減速慢行。