痛批中市財政日益惡化　議員：又要賣地籌錢嗎？

「台中市什麼時候才可以縮減債務？」今(23)日民進黨議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤質詢時表示，台中市在盧秀燕任內的109年度總預算規模擴增330億元，達到2266億元，歲入歲出差短121億元，且除擴大舉債外，同時也賣土地在編預算，縮減債務就像緣木求魚。陳淑華指出，盧市長在第三次會議總質詢時自述，明年度（2021）總預算目前還在編，差短3、400億元，曾幾何時，台中市的財政變得這麼差，她痛批，今年度擴大歲出規模達330億元是造成財務急劇惡化的因素。陳淑華說，大幅度的赤字預算只會拖垮台中市的財政，台中市預算赤字高達十幾%是台中市不能承受的，109年度預算台中市總預算怎麼編的？盧秀燕一年借了多少錢？賣了多少地？陳淑華生氣的說，地總有賣完的時候，如果每年預算規模維持，每年3、400億元的預算差短，十年就會達3、4000億元，這會造成多少的台中市的債務？陳淑華說，賣地是盧市府舉債外的另一個籌措財源的主要方法，從縣市合併升格以來，前兩任市長所賣的抵費地、配餘地共300餘億左右，盧秀燕光去年一年就賣了配餘地253.7億元；根據市府計劃顯示，市府109年擬標售區段徵收配餘地及重劃抵費地高達184億5千餘萬元，110年度高達187億9千餘萬元，111年度高達124億3千餘萬元，盧秀燕計畫標售的土地這三年高達497億元，連同盧秀燕第一年賣地254億元，這一任四年，盧秀燕總共計畫賣地高達750億元，這些還不包括13、14、15期重劃抵費地，這是何等驚人的土地標售數量。針對台中市計畫大舉出售水湳經貿園區等區段徵收配餘地，議員陳淑華不以為然，認為水湳將成台中市發展重中之重，市府急著出售水湳土地是嚴重錯誤，應考量台中市都市發展，政策性、計畫性出售水湳土地，拉抬台中市發展。市長盧秀燕表示，台中市民年繳上千億元稅收給中央，但分配到的中央統籌分配款有限，每年約430億元稅收，市府為了各項基礎建設及教育社福措施，須審慎調度財源，依法透過抵費地、配餘地等財產處分，將盈餘繳回市庫，市府將持續審慎評估財務狀況，將每分預算花在刀口上。地政局指出， 抵費地處理不是「賣祖產」，因為推動土地重劃是先跟金融機構借貸，抵費地是土地所有權人折價抵付土地，依法應公開標售，以償還重劃開發成本。經統計縣市合併前，原台中縣、市自90至99年，標售配餘地及抵費地共計93.83 公頃，其所標售處分的土地資產遠超過目前本府待處分之56.2公頃。