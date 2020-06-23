扶輪社捐贈竹縣視力檢查車暨眼科儀器　照顧偏鄉長者

新竹縣幅員廣闊，眼科醫療資源不足、而且分布不均，13鄉鎮市中竟有7個鄉鎮，完全沒有眼科醫療院所，有鑑於此，國際扶輪3502區捐贈價值300萬元的多功能視力篩檢車以及眼科檢查儀器，今(23)日上午在縣府大廳舉辦捐贈儀式，由縣長楊文科代表接受。
楊文科感謝扶輪社讓醫療資源連結的更好，提高就近醫療的服務，讓糖尿病友及長者免除舟車勞頓，可以就近接受相關視力檢查，發現眼睛疾患，並降低糖尿病人視網膜病變等併發症，為糖尿病友的視力健康把關，這部車輛未來會充分運用在9個偏鄉，讓更多鄉親都能受惠。
國際扶輪3502地區總監楊肅欣表示，許多偏鄉長者，在視力方面都會有白內障或青光眼等問題，需要就醫時相當不方便；因此申請國際扶輪全球獎助金，購置多功能視力篩檢車、贈送給新竹縣的偏鄉民眾，篩檢車上並配有桌上型電腦驗光機、眼球內壓計、間接倒像眼底鏡等精密儀器。
衛生局長殷東成表示，糖尿病個案至少每年都應作一次眼底檢查，達到良好的糖尿病控制，透過視力篩檢車及媒合眼科醫師於關西鎮、新埔鄉、芎林鄉、橫山鄉、寶山鄉、峨眉鄉、北埔鄉、尖石鄉及五峰鄉等9個衛生所開設眼科門診，讓糖尿病友及長者免除舟車勞頓，就近接受相關視力檢查，期能早期發現長者之眼睛疾患，並降低糖尿病人視網膜病變等併發症，為糖尿病友視力健康把關。