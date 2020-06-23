扶輪社捐贈竹縣視力檢查車暨眼科儀器　照顧偏鄉長者

▲國際扶輪3502區關心新竹縣鄉親的視力健康，捐贈價值300萬的多功能視力篩檢車以及眼科檢查儀器，今(23)日上午在縣府大廳舉辦捐贈儀式。（圖/記者金祐妤攝,109.6.23）

新竹縣幅員廣闊，眼科醫療資源不足、而且分布不均，13鄉鎮市中竟有7個鄉鎮，完全沒有眼科醫療院所，有鑑於此，國際扶輪3502區捐贈價值300萬元的多功能視力篩檢車以及眼科檢查儀器，今(23)日上午在縣府大廳舉辦捐贈儀式，由縣長楊文科代表接受。





楊文科感謝扶輪社讓醫療資源連結的更好，提高就近醫療的服務，讓糖尿病友及長者免除舟車勞頓，可以就近接受相關視力檢查，發現眼睛疾患，並降低糖尿病人視網膜病變等併發症，為糖尿病友的視力健康把關，這部車輛未來會充分運用在9個偏鄉，讓更多鄉親都能受惠。



▲國際扶輪3502區關心新竹縣鄉親的視力健康，捐贈價值300萬的多功能視力篩檢車以及眼科檢查儀器，今(23)日上午在縣府大廳舉辦捐贈儀式。（圖/記者金祐妤攝,109.6.23）



