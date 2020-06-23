「青年就業旗艦計畫」加碼補助　鼓勵企業先僱後訓

勞動力發展署中彰投分署推動「青年就業旗艦計畫」，針對製造業、批發零售業、服務業、運輸及倉儲業等，開發逾2千個計畫職缺，企業每僱用一人，最高補助10.8萬元訓練費，鼓勵企業僱用並提供職場訓練機會，讓青年可以邊工作邊學習，15至29歲青年皆可上「青年職訓資源網」報名。中彰投分署林淑媛分署長表示，深受企業及青少年喜愛的「青年就業旗艦計畫」，去年補助580家企業，協助1676名青年邊工作邊訓練，訓後企業留用率高達7成以上，迴響熱烈，今年再度加碼開辦。這項計畫是補助企業以「先僱用，後訓練」模式培訓青年，由公司資深員工擔任職場訓練導師，協助青年與職場接軌，由政府補助企業訓練費每月1.2萬元，補助3個月；若受僱青年薪資為2.8～3萬元則補助6個月，薪資達3萬元以上可發9個月補助，最高每人補助10.8萬元。就讀師範大學的純菁，在人力銀行網站找工作時，並不如想像中的順利。她選擇參加「青年就業旗艦計畫」，以特教專員的職務入職，主要工作內容為建構博幼特教制度、處理特教業務、推廣特教知能等，訓練期間的薪水比照正職38k。純菁說，有前輩專門指導，包括熟悉工作環境及操作系統，讓她很快步入工作軌道，同時也給予她這個離鄉背井的遊子很大的支持。用人單位財團法人博幼社會福利基金會表示，申請青年就業旗艦計畫可巷獲得訓練支援，培訓新進人員更省力，而職場導師的帶領，也協助新進人員快速了解工作狀況，減少進入職場的焦慮感，對公司訓才、用才及留才皆有助益，也是青年就業學習的好管道。