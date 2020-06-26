台中市「相驗霸凌」風波延燒　高大成今提四點聲明

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▲高大成公佈對話截圖，証明他的收費僅1000元。(圖/ 高大成提供)

台中市衛生局被爆出北區衛生所主任祈穎思霸占行政相驗工作的「相驗霸凌」風波，衛生局長曾梓展在議會質詢時，陳述「外面的醫師比較貴」更節外生枝，意外燒到名法醫高大成高大成今(26)日表示「隱忍多日」，指出昨(25)日已將自己的廉價公開，不料今日反而換來更嚴厲的詆毀。高大成聲明全文如下：一.我本身擁有醫師開業執照、大學教授職、醫學大學法醫科主任（受理法院來的鑑定），#本人不是靠相驗吃飯！為何要污衊我呢？！二.衛生局訂定的一般開業診所驗大體的費用為2000-6500元與我無關！我協助台中市政府的行政相驗已有一段時日！只要是他人沒時間、夜間或假日而無法驗、不敢驗、沒人要驗已自然死亡多日…我都會盡可能協助，不分平假日或夜晚、只要我有空，#皆1000元（業者對話/如圖佐證）。三.我本人仍身為台中地檢署的調解委員，不會幹走後門、串通業者收紅包這種骯髒事！在 鄭功進 議員質詢內容，並非祈主任消失的主要因素！耳聞是「另涉有偵查不公開之案件」、並非這場質詢所衍生。四.祁主任夫妻另有其他涉案理由，外傳與某些特定殯葬業者一條龍服務有關，此時、這些殯葬業者紛紛跳出來為祁主任喊冤、造神，豈非此地無銀三百兩？！以上四點聲明：2020.06.26.