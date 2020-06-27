影／溪湖糖廠小火車「神速」修復　湧現近千位購票人潮

彰化縣溪湖糖廠觀光小火車26日下午1點37分行經興安路前的平交道，遭黃姓男子駕駛小貨車撞上，貨車與火車車頭都翻落平交道橫越的東螺溪，觀光列車也重新換上火車頭，今（27）日下午1點立即宣布復駛，廠區也湧現近千位購票人潮。

▲溪湖糖廠觀光小火車宣布復駛，廠區也湧現近千位購票人潮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.27）

嘟～嘟～火車來囉！溪湖糖廠觀光小火車遭貨車撞擊，造成火車頭嚴重毀損，鐵道枕木也被撞歪，園方原本估計今、明兩日暫時停業修復，但是經過一個上午全力搶修，軌道提前修復完畢，觀光列車也重新換上火車頭，今（27）日下午復駛，來自台北林先生說，以為事故停駛，沒想到突然宣布可以坐了，覺得幸運，不虛此行。

▲溪湖糖廠26日晚間6點多宣布今、明2天停止營業，但又於晚間10點宣布今下午就能重新開放。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.27）

溪湖糖廠觀光五分車在東螺溪堤岸平交道發生與貨車對撞事故，幸好列車上270名乘客與司機均無人受傷，初步判定火車頭毀損與事故現場鐵軌枕木撞歪，糖廠為求慎重，昨（26）日晚間6點多宣布今、明2天停止營業，但又於晚間10點宣布今下午就能重新開放，果然在下午1點，觀光五分車已重新出現鐵軌上，售票亭也出現排隊人龍。

來自桃園的劉先生說，昨晚從新聞得知小火車發生事故，恐無法坐小火車，但行程已定，下午還是來糖廠逛逛，沒想到突然宣布可以搭乘，覺得很幸運，對於小火車安全疑慮？他認為貨車司機硬闖才肇事，相信今天不會再遇到馬路三寶，現場也有小朋友以為沒火車可以坐，直到阿公買到火車票才破涕為笑。

▲經過一個上午全力搶修，軌道提前修復完畢，觀光列車也重新換上火車頭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.27）

觀光小火車如何超前進度重新恢復行駛？對此溪湖糖廠人員都相當低調，表示目前事故已交由國家安全委員會調查，修復細節無法詳細說明，僅說鐵道枕木受損未如預期嚴重，經一個上午全力搶修後已可通行，而原本火車頭就有三台，輪次使用並無大礙，而復駛首班車掛有24節車廂，近200旅客搭乘。