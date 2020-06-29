推動市民C肝篩檢　林旗杉爭取扶輪全球獎助

▲嘉義地區經營救護車事業的扶輪社長林旗杉，見過人世間的生離死別繼而發揮大愛幫忙擴大C肝篩檢服務。(圖／記者任禮清攝)

根據醫療統計嘉義市C肝發生率全國第一名，而死亡率排名全國第三，繼第一波國際扶輪3523地區捐贈5000名C肝篩檢，嘉義市玉山扶輪社長林旗杉積極爭取到全球獎助金，再次提供3000位市民進行免費C肝篩檢，宣導

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玉山扶輪社長林旗杉是嘉義地區著名經營救護車老闆，見過人世間的生離死別，繼而發揮大愛發願幫忙市民，為擴大C肝篩檢服務範圍守護嘉人健康，向國際扶輪爭取到4萬7000美金（新台幣141萬）全球獎助金，選在港坪體育館舉辦宣導啟動免費篩檢活動，提供3000位市民進行免費C肝篩檢。

▲根據醫療統計嘉義市C肝發生率全國第一名，嘉義玉山扶輪社爭取到全球獎助金提供3000位市民免費篩檢。(圖／記者任禮清攝)

扶輪社3470基金主委呂明憲指出，嘉義市C肝高危險群有8萬9000人，目前只有1萬人經過C肝篩檢。即將榮升高雄長庚的嘉義長庚醫院副院長盧勝男則說明，嘉義市C肝發生率全國第一名；死亡率全國第三名。衛生局也說

雖已推動30歲以上民眾整合性篩檢多年，至今尚有9萬多位市民未做過B、C肝篩檢。

衛生局長張耀懋表示第二波加碼篩檢，將朝向3大目標的擴大社區篩檢範圍、機關團體預約服務及隨到隨檢策略執行。為不重複篩檢並精確鎖定應篩檢對象，耗時一年多，建立專屬嘉義市民C肝篩檢資訊平台，可上網預約、查詢，讓C肝篩檢更有效率；也讓更多的愛與資源注入，一同守護市民的健康。

▲連續二波國際扶輪捐贈C肝篩檢，市長黃敏惠呼籲重視C肝篩檢的重要性。(圖／記者任禮清攝)

市長黃敏惠呼籲市民重視C肝篩檢的重要性，拍攝C肝篩檢宣導影片宣傳，並取用SK-II保養皮膚知名廣告品牌，發動消除C肝大家一起支持「SKTo運動」：S(scree)主動篩檢、K(know)知道結果、To積極治療。

衛生局說早期篩檢早期治療是最好的方式，只要檢查出血液中有病毒，就可以使用健保口服新藥治療C肝，相當於政府送20萬元大禮幫忙把C肝治療好，C肝治療不可怕，約3個月治療期，副作用小，97%以上的人可以治療好。

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