中市公司停業倍數成長　議員批市府視而不見

台中公司行號資本額新設六都第一？台中市議會今(29)日進行總質詢，民進黨議員施志昌、林祈烽與鄭功進指出，市長盧秀燕只會美化新設公司數目，但施志昌表示，今（109）年第一季公司停業、商號歇業家數都是倍數成長，而108年公司解散與商號歇業家數都是金融風暴以來最高。施志昌表示，公司解散、商號歇業登記數量大幅增加，盧市府卻選擇性地公布數據，號稱台中公司、商業登記、資本額增加六都第一；他指出，台中今年第一季公司停業家數計2,699家，較去年同期成長481.68%；商號停業家數計1,318家，較去年同期成長326.54%，顯見受疫情影響，許多公司行號停業觀望後續發展；第1季公司解散家數計706家，較去年同期減少6.49%，商號歇業家數計967家，則較去年同期成長11.15%。施志昌也指出， 107年成立的公司有6,689家，108年成立的公司有6,716家；而解散、撤銷或廢止的公司107年是3,850家，108年是4,278家，也就是說，公司解散家數是2008年金融風暴後以來最高；商業登記的部分，107年創設家數為7,278家，108年為6,992家；歇業家數107年為3,827家，108年為3,937家，商業登記新創設家數在107年時是高峰，而後到108年衰退了大約4%，但是歇業家數卻迎來了2008年之後的最高峰。施志昌表示，盧市府常常說自己吸引了多少投資，有多少廠商要來臺中設廠，但現在就已經扎根台中的廠商有多慘不講，只會吹噓，像是臺中最引以為傲的手工具機產業，九成都聚集在中部，前年全國產值是1,447億，去年是1,177億。最新公布的五月產業出口訂單，以及四月份製造業生產指數，其中機械類又分別衰退16.5%與14.1%，而台中機械設備製造業108年又減少了94家，大約是2%。施志昌表示，引這麼多數據，就是因為無法苟同市府為了美化市政，只會做一些片面訊息揭露，卻完全看不到現在在台中經營的不論是商家或是企業面臨的困境，當業者或投資者以為來到台中能好好落地生根創業時，投資環境卻不如預期，就連台中最有競爭力的產業都逐年衰退。經濟發展局表示，新冠肺炎疫情影響台灣各行各業，分析台中市今年第1季公司及商號停業家數、公司解散家數、商號歇業家數等經濟指標，受影響產業主要以批發、零售、住宿及餐飲業居多，顯示台中產業也受新冠肺炎衝擊甚鉅。其中，公司停業家數較去年同期成長481.68%，六都排名第三；商號停業家數較去年同期成長326.54%，六都排名第四；公司解散家數較去年同期減少6.49%，六都排名第四，多項負指標排名在六都中均為中後。