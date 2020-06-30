配合振興國旅　金管處景點閉館時間延後至下午6點

金門國家公園管理處為因應夏季振興國內旅遊，宣佈自7月1日起，轄區內9個展示館延後閉館時間至下午6點。
金管處表示，為提供遊客舒適的遊憩體驗，於7月1日起至8月31日止，本處乳山遊客中心、自行車故事館、八二三戰史館、蔣經國先生紀念館、雙鯉濕地自然中心、金水國小展示館、翟山坑道、烈嶼遊客中心及烈嶼區自行車借用服務等9個展示館，開館時間為上午8時30分至下午6時，且中午仍提供服務。烈嶼區自行車借用服務則是12時至13時暫停服務，歡迎遊客多加利用。
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金門國家公園管理處為因應夏季振興國內旅遊，宣佈自7月1日起，轄區內9個展示館延後閉館時間至下午6點。
金管處表示，為提供遊客舒適的遊憩體驗，於7月1日起至8月31日止，本處乳山遊客中心、自行車故事館、八二三戰史館、蔣經國先生紀念館、雙鯉濕地自然中心、金水國小展示館、翟山坑道、烈嶼遊客中心及烈嶼區自行車借用服務等9個展示館，開館時間為上午8時30分至下午6時，且中午仍提供服務。烈嶼區自行車借用服務則是12時至13時暫停服務，歡迎遊客多加利用。
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