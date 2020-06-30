影／休保系串接產學資源　培育SUP立式划槳專業教練

明道大學休閒保健學系今（30）日辦理期末學習成果展，除了靜態休閒遊憩活動規劃展示，及芳療SPA體驗外，還與中華民國探索運動協會配合，辦理SUP立式划槳丙級教練考照，30位學生在2天內要完成學科及術科考核，通過者可獲得教育部核可、體育運動總會授予的丙級SUP立式划槳教練證書。

▲教練為學員們講解注意事項。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.30）

明道大學校內有蠡澤湖及10水道50公尺的室內標準泳池等水域活動場地，2001年創校以來就發展獨木舟及潛水運動，每年都會辦理救生員培訓及游泳營隊。去年配合教育部海洋教育政策，推動水域運動體驗活動，引進了風帆及SUP立式划槳課程，十分受到同學喜愛。

探索運動協會顏考官說，2013年SUP正式被列入國家許可的水上活動項目，2014年開始辦理教練培訓，目前分為甲乙丙三級教練制，年滿18歲、高中職畢業才可以報考。丙級教練證照的考科分學術科，學科有：SUP基本原理介紹、基本救生常識講解、運動傷害急救處置、競賽須知等。

▲明道大學休閒保健學系辦理期末學習成果展。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.30）

術科則有：趴划、跪划、立划、行進轉向、持槳動作、定軸360度迴轉、落水上板等七項基礎動作，學科及術科測驗都須達70分以上才算及格。丙級教練證持證滿2年才能報考乙級教練證；乙級滿3年方能報考甲級教練證，各級教練證每滿三年都須再經過複訓，以延續教練證資格。

▲sup立式划漿為近年來的新興運動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.30）

休閒保健系系主任葉為谷說，明道休閒保健系這學期的學習成果展與探索運動協會配合，辦理SUP立式划槳丙級教練證照考試，結合專業證照檢核同學的學習成果。來自香港的大一同學李保加說，這學期選修了水上運動課程，開始接觸SUP立式划槳及風帆，因為SUP有初學者上手容易、玩法又安全，在國外十分盛行，台灣的地理條件也很適合發展這類水上休閒運動。