屏東監理站提醒車主　109年汽機車燃料費開徵囉

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▲汽燃費開徵監理站湧現排隊人潮。（圖／屏東監理站提供 , 2020.07.02）

109年汽機車燃料使用費從即日起開徵，繳費單已全面寄出，繳費期限至7月31日為止，呼籲車主朋友按時繳納如果您逾繳費期限，原繳費通知書將無法再於超商、銀行及郵局繳納，請至超商利用多媒體機補單繳納，或至「監理服務網」、「監理服務APP」線上查詢繳納。屏東監理站站長洪美芳提醒車主，可利用多元繳費管道繳納汽燃費，除可以持繳納通知書至各金融機構、郵局、超商（統一、萊爾富、全家、來來OK）臨櫃繳納外，亦可透過電話語音轉帳(412-6666或412-1111，輸入用戶碼169#)、監理服務網點選「汽機車-燃料費-汽燃費查詢及繳費」或手機下載與交通部公路總局合作的3家行動支付APP（監理服務網、e-Bill全國繳費網、臺灣pay）以信用卡或金融活期帳戶線上繳納（如以信用卡繳費者，相關手續費規定請洽發卡銀行）。屏東監理站進一步呼籲，開徵期常有民眾擔心收不到紙本繳費單，建議車主朋友申辦「電子繳款單」，若申請成功，監理站將以手機簡訊或email方式寄送予車主，車主可以使用信用卡或金融活期帳戶線上繳，或是申辦「委託轉帳代繳汽燃費」，於每年7月開徵期最後一天在指定帳戶自動扣繳，車主不需再持單繳費，也毋須擔心因忙碌遺忘繳費而受罰。