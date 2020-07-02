影／民安6號全縣大動員　超前部署、隨時防災

▲彰化縣實施109年全民防衛動員暨災害防救演習，演習以震災為主軸，動員防救災參演人員都很認真演練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

彰化縣「109年全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習」今（2）日舉行，上午在彰化縣警察局兵推演練後，下午轉往臺灣玻璃館停車場實施演習，各演練項目著重於應急整備(災前整備)、應變制變(災害搶救)及復原作業(災後復原)等階段。

▲民安6號演習由彰化縣長王惠美擔任彰化縣防救災指揮官，率縣府各防救災單位、鄉鎮市公所、國軍部隊參與演練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

民安6號演習由彰化縣長王惠美擔任彰化縣防救災指揮官，率縣府各防救災單位、鄉鎮市公所、國軍部隊參與演練，並邀請電力、電信、天然氣、自來水等公用事業單位、民間企業及非營利組織等40餘單位共同參與，行政院動員會報指揮官副主委劉文忠，感謝王縣長重視防災救災，親自主持這次的演習，參演的單位與人員都全力演練，讓這次演習順利完成。

王惠美感謝參與演習的夥伴們，同時強調全球各地出現極端氣候，複合式天災頻傳，更須秉持「防災重於救災、離災優於防災」原則，有狀況時才能在第一時間克服災難；這次演練以地震為主體，伴隨著火災、水災、土石流等發生，透過實兵演練方式強化彰化各項防災整備，熟悉各項救災作為，希望各單位未來做好自己份內工作，並落實到基層。

▲演習以震災為主軸，並結合火災、水災、土石流、毒化災等複合性災害規劃演練情境。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

此次演練結合了鄉鎮市公所、公營及民營事業單位、民間企業、救難團體、國軍、內政部空勤總隊市等41個單位，以及社區民眾、鹿港高中學生、鹿東國小學童、鹿港鎮民眾、志工等參與演習人數將近700人，並動用各式車輛、機具150部及海豚直升機1架參與演練。

劉文忠表示，在年初爆發新冠肺炎也是另類的災害，中部白牌車司機確診死亡案例，曾因感染源不明引起國人莫大恐慌，幸賴王縣長領導的縣府防疫團隊，積極疫調及檢疫，杜絕擴大成社區感染，為全國各縣市樹立防疫典範，成功守護縣民及國人的健康，特別對縣府防疫團隊表達十二萬分的感佩之意。

▲演練以地震為主體，伴隨著火災、水災、土石流等發生，透過實兵演練方式強化彰化各項防災整備，熟悉各項救災作為。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

演習以震災為主軸，模擬7月2日14時，彰化斷層發生芮氏規模6.5，震源深度10公里，震央位於彰化縣政府南方3.2公里（花壇鄉白沙國小）極淺層強烈地震，並結合火災、水災、土石流、毒化災等複合性災害規劃演練情境與項目，期能藉演習強化各防救災單位團隊合作效能，並驗證現有應變機制弱點與發掘潛在問題，透過實兵演練方式讓各防救災單位熟悉各項實際救災作為，及加強與國軍部隊、民間單位合作。